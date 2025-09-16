Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa

Câți copii are Gabi Tamaș. Fostul fotbalist și Dan Alexa formează una dintre cele mai puternice echipe din Asia Express. Deși are mulți fani care îl urmăresc pe „Drumul Eroilor”, puțini sunt cei care știu detalii despre viața sa personală.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Gabi Tamaș, concurentul de la Asia Express

de anul acesta. Fostul fotbalist a reușit să câștige simpatia celor de acasă, iar alături de coechipierul său, Dan Alexa, sunt doi dintre cei mai de temut concurenți.

Pe Gabi Tamaș îl cunoaște o țară întreagă, însă nu același lucru se poate spune și despre soția lui. Frumoasa parteneră a fostului fotbalist se numește Ioana și este o prezență destul de discretă în spațiul public.

sunt căsătoriți de 13 ani și se pare că ambii au o pasiune pentru sport. Soția lui Gabi Tamaș, originară din Brașov, este instructor de pilates. Atunci când nu îi ajută pe alții să își găsească echilibrul mental și fizic, Ioana este implicată trup și suflet în viața de familie.

Ioana, soția lui Gabi Tamas, a fost atrasă încă de mică de sport. Înainte de a ajunge instructor de pilates, Ioana a făcut gimnastică. Ulterior, soția concurentului de la Asia Express a decis să se înscrie la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Câți copii are Gabi Tamaș

Gabi Tamaș și Ioana au o frumoasă poveste de dragoste, cei doi cunoscându-se din adolescență. Ioana avea 16 ani atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe cel care mai târziu avea să îi devină soț. La acea vreme, principala preocupare a lui Gabi Tamaș era să se facă remarcat pe terenul de fotbal.

Timpul a trecut, iar Ioana și Gabi Tamaș au decis să își asculte inima și să formeze un cuplu. Relația lor a avut parte de momente dificile, dar și de momente frumoase, iar toate i-au ajutat să devină un cuplu solid și longeviv. În prezent, relația lor nu se bazează doar pe iubire, ci și pe sprijin și respect.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie.”, a declarat Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp, pentru .

Ioana și Gabi Tamaș se pot considera doi oameni împliniți profesional, dar mai ales personal. Concurentul de la Asia Express și frumoasa lui soție au împreună o fetiță, pe nume Selena. Selena este extrem de frumoasă, iar din imaginile pe care Ioana Tamaș le postează pe Instagram, fanii și-au putut da seama că micuța a moștenit tot ce este mai frumos de la părinții ei.

Gabi Tamaș, concurent la Asia Express

În 2023, Gabi Tamaș a luat una dintre cele mai importante decizii din cariera sa. Acesta a decis să se retragă din fotbal, cu puțin timp înainte de a împlini 40 de ani. De-a lungul carierei sale, Tamaș a jucat la mai multe echipe, printre care Dinamo București, Spartak Moscova, Galatasaray, West Bromwich Albion și Hapoel Haifa.

Deși s-a retras din lumea „sportului rege”, Gabi Tamaș continuă să fie un adept al provocărilor. Drept dovadă, în urmă cu câteva luni, fostul fotbalist a decis să plece în aventura vieții lui. Gabi Tamaș a plecat în Asia Express alături de Dan Alexa și formează una dintre cele mai puternice echipe de pe „Drumul Eroilor”.

Gabi Tamaș și Dan Alexa se bucură de aventura Asia Express din plin, însă nu uită nicio secundă de faptul că este o competiție. În cea de-a doua etapă a emisiunii, Tamaș și Alexa au reușit o performanță care va rămâne în istoria concursului. Cei doi concurenți Asia Express au ajuns la punctul de întâlnire înaintea Irinei, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum.