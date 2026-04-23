Câți copii are, de fapt, Gică Hagi. ”Regele” fotbalului românesc are o familie frumoasă

Gică Hagi, supranumit „Regele” fotbalului românesc, are o familie frumoasă împreună cu partenera sa de viață. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile este mândru de copiii săi, unul dintre ei călcându-i pe urme. Cu ce se ocupă, de fapt, aceștia.

Câți copii are ”Regele” fotbalului românesc, Gică Hagi

După mai bine de un sfert de secol, Gică Hagi a revenit pe banca echipei naționale. ”Regele” a fost prezentat oficial luni, 20 aprilie. Pe cel mai mare fotbalist român îl cunoaște o țară întreagă și nu numai. Foarte puțină lume știe însă (61 ani). Celebrul sportiv român a mers tocmai în Germania pentru a o întâlni pe Marilena, femeia pe care anterior o cunoscuse la o nuntă. De atunci drumurile lor sunt inseparabile, având o legătură sentimentală care durează de peste 30 de ani.

Cei doi trăiesc una dintre cei mai frumoase povești de dragoste. Au doi urmași care nu lipsesc din lumina reflectoarelor. Fostul fotbalist, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor ’80 și ’90, are o fată, Kira, născută în anul 1996. Frumoasa șatenă este o actriță foarte apreciată.

Tânăra a jucat în serialul „Lia – Soţia soţului meu”, care s-a difuzat pe Antena 1. A studiat actoria în Statele Unite ale Americii, demonstrând că este talentată și muncitoare. Pe de altă parte, al doilea copil al fostului fotbalist este un băiat pe nume Ianis, venit pe lume în data de 22 octombrie 1998.

Acesta din urmă a moștenit pasiunea tatălui pentru sport. Ajuns la vârsta de 27 de ani, tânărul este un cunoscut jucător de fotbal, în prezent evoluând pe postul de mijlocaș ofensiv la Alanyaspor din Süper Lig. Cu siguranță, Gică Hagi este mândru de cei doi urmași, fiul său făcându-l de ceva vreme și bunic.

Mai exact, are un nepot care s-a născut în august 2025, la Spitalul Clinic Sanador din București. Micuțul a venit pe lume la doar un an de la nunta părinților săi, Ianis Hagi și Elena. Cuplul are o relație de lungă durată, Gică Hagi declarând la un moment dat că este foarte fericit de această nouă postură din viața sa.

Cum le-a pus Gică Hagi numele copiilor săi

”Regele” fotbalului românesc, așa cum este numit de suporterii din România, are numai cuvinte de laudă pentru cei doi copii. Sportivul care a ales să-i numească pe copii după părinții săi, care au trecut în neființă.

Astfel, fiul lui Gică Hagi a primit un prenume care are legătură cu regretatul său tată, care se numea Iancu. Într-un interviu acordat în urmă cu ani buni, Ianis Hagi a recunoscut că modelul său este chiar figura paternă. De asemenea, prenumele fiicei sale vine de la mama lui Gică Hagi, și anume Chirița.

Gică Hagi, amintiri despre familia sa

„Îmi place muzica. O ascultam și-n casa, mereu. Mă punea tata să ascult. Când veneau nașii, mă punea să cânt populară. Tata s-a născut în Bulgaria și mama în Grecia și după aceea au venit în România.

Înaintea mea am avut un frate, a murit. După, am venit eu și eram ăla care le avea pe toate. Nu mi-a lipsit niciodată nimic, cu toate că eram o familie normală. Familia contează cel mai mult.

Și noi spunem că am făcut o familie la Farul. Nu-mi place la antrenament că jucătorii se ciondănesc. Tu ești fratele meu și lupt cu tine”, a povestit Gică Hagi, la un moment dat, .

Gică Hagi, prezentat oficial ca selecționer al României pentru următorii patru ani

Gică Hagi, 61 de ani, este noul selecționer al României. Cel mai mare fotbalist din istoria României revine pe banca naționalei, la câteva săptămâni după ce mandatul regretatului Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie 2026, s-a încheiat. La evenimentul de prezentare al ”Regelui”, desfășurat la Casa Fotbalului, au participat Răzvan Burleanu, președintele FRF, precum și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației.

În mod oficial, mandatul lui Gică Hagi începe în septembrie, odată cu meciurile din Liga Națiunilor. Noul selecționer are un contract cu FRF care se întinde pe durata a 4 ani. Primul obiectiv este calificarea la turneul final al Campionatului European din 2028.