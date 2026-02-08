Sport

Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple

Marius Urzică a dezvăluit câți urmași are, în realitate. Concurentul de la Power Couple a uimit cu un detaliu pe care puține persoane îl cunosc despre viața sa privată.
Alexa Serdan
08.02.2026 | 09:45
Cati copii are de fapt Marius Urzica Campionul olimpic participa la Power Couple
Câți copii are Marius Urzică. Sursa foto: Instagram.com
Campionul olimpic participă la Power Couple, Marius Urzică, are numai cuvinte de laudă pentru familia sa. Câți copii are, de fapt, concurentul de la Antena 1. Fostul gimnast este la al doilea mariaj, după ce a divorțat de prima soție în 2003.

Marius Urzică de la Power Couple, mândru de copiii săi

Marius Urzică a adus numeroase premii pentru România. Sportivul medaliat cu aur la Jocurile Olimpice a dezvăluit de-a lungul anilor secrete din cariera sa. În planul personal e discret, dar odată cu apariția pe micile ecrane a făcut mai multe dezvăluiri.

De când a decis să participe la Power Couple, alături de soția sa, Simona, a oferit numeroase amănunte. De curând a spus câți urmași are, în realitate, pe social media apărând imagini frecvent cu cei din mariajul cu actuala parteneră.

Puțini își mai amintesc că marele campion român a mai fost însurat o dată, cu Geta. A divorțat în anul 2003, în timpul mariajului venind pe lume un băiat. Acesta poartă numele Andrei și are 25 de ani și stă departe de lumina reflectoarelor.

A apărut în uma dintre fotografiile de colecție ale fostului sportiv, fiind prezent la botezul surorii sale, Yasmine. Copila lui Marius Urzică cu Simona s-a născut în septembrie 2015. Au și un băiat, Alexandru, care a venit pe lume în 2014 și care calcă pe urmele părinților săi.

Ce spune Marius Urzică despre copiii săi

„Sunt mândru de copilașii mei. Aș începe cu Andrei, este pe picioarele lui deja și muncește. Yasmina este o păpușă, dornică să încerce orice, de la modelling la pian, vrea să le facă pe toate.

Iar de Alex sunt foarte mândru pentru că îmi calcă pe urme. Nu doar eu, ca tată, am văzut, ci multă lume a observat că are calitățile necesare performanței. E greu să-l văd, mai ales ca părinte, cât de mult muncește.

Trebuie să-l înțeleg, ca tată, dar să mă și impun ca să reușească ce și-a propus. Uneori este foarte ambițios și nu pleacă din sală până nu reușește. Îi dau lacrimile, dar nu renunță”, spunea Marius Urzică, în 2024, pentru FANATIK.

Singurul campion olimpic român la gimnastică a recunoscut că a fost greu încercat de soartă. Din păcate, fiica sa suferă de o afecțiune gravă. Soția marelui gimnast a povestit că fetița a fost operată Este operată la urechea stângă, unde în prezent are un implant.

De asemenea, folosește proteze auditive pentru urechea dreaptă. De fiecare dată când își face baie copila este nevoită să scoată aparatele, moment în care nu mai aude absolut nimic. Această dramă i-a făcut pe cei doi părinți să fie foarte uniți.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
