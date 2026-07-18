Câți copii are noul iubit al Simonei Halep, de fapt. Dorin Mateiu are 58 de ani

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Dorin Mateiu, noul iubit al Simonei Halep, este o persoană influentă în business, dar rezervată în planul privat. Iată câți copii are, de fapt, bărbatul în vârstă de 58 de ani. Cine sunt urmașii celebrului om de afaceri.

Cine sunt copiii lui Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep

După retragerea din tenis și divorțul de Toni Iuruc, viața personală a Simonei Halep (34 ani) a fost extrem de discretă. A preferat să nu discute despre relațiile sale amoroase, dorind să se focuseze pe altceva. Odată cu apariția în loja regală de la Wimbledon, alături de Dorin Mateiu, însă toată lumea a început să fie curioasă.

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Fosta campioană mondială . La rândul său fosta tenismenă a transmis un mesaj public, după ce . Afaceristul este mai mare cu 24 de ani decât frumoasa șatenă.

Puțini oameni știu că a fost căsătorit și că a locuit multă vreme în Dubai. Cunoscutul bărbat are doi copii cu fosta soție de care a divorțat în mare secret, în urmă cu aproape un deceniu. Femeia nu este persoană publică și nu dorește să apară în lumina reflectoarelor. Mai mult, vrea să se ocupe de creșterea și educarea celor mici, având o fiică de doar 17 ani.

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Adolescenta se numește Anca Mateiu și practică golful de foarte multă vreme. E o sportivă de performanță recunoscută, fiind multiplă campioană națională de juniori la golf. În urmă cu 4 ani tânăra a ocupat locul 4 la Campionatul European de Golf US Kids din Scoția. Evenimentul s-a desfășurat la Musselburgh Golf Club, în apropiere de Edinburgh.

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Pasiunea comună dintre Simona Halep și fiica lui Dorin Mateiu

Fata lui Dorin Mateiu este foarte pasionată de acest sport pe care în ultima perioadă a început să-l adore și Simona Halep. Mai mult, fosta jucătoare de tenis o urmărește pe copilă pe rețelele de socializare. Prin urmare, cele două s-au cunoscut, încă un semn că povestea de dragoste cu actualul iubit este una serioasă.

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Talentul și investiția materială au dat roade în cazul fiicei lui Dorin Mateiu. De-a lungul timpului adolescenta a câștigat premii importante, cum ar fi titlurile de Ladies Club Champion în cadrul competițiilor din Emiratele Arabe Unite. În plus, a avut parte de clasări de top la turneele europene de juniori.

Cu siguranță, milionarul este mândru de parcursul fetei sale pe care o susține activ la competițiile naționale și internaționale la care ia parte. Magnatul s-a asigurat că celor doi copii nu le lipsește nimic din punct de vedere financiar. Iubitul Simonei Halep îi sprijină constant, rolul de tatăl fiind o prioritate pentru el.