Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa

Cine sunt urmașii celebrului fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic. Sportivul în vârstă de 44 de ani este mai mic decât partenera sa de viață, Helen Seger.
08.03.2026 | 21:00
Câți urmași are Zlatan Ibrahimovic alături de iubita sa, Helen Seger. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Zlatan Ibrahimovic e considerat unul dintre cei mai buni atacanți din istorie. Are o carieră impresionantă, dar mulți nu știu câți copii are fostul sportiv. Marele campion are o relație sentimentală care durează de peste 20 de ani.

Cine sunt urmașii lui Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic e un fost fotbalist suedez de origine bosniaco-croată faimos la nivel mondial. Nu mai are nevoie de nicio prezentare la capitolul parcurs profesional, însă când vine vorba de viața de familie este extrem de discret.

Are un palmares uriaș, recent fiind în centrul atenției datorită unei deplasări în Dubai. A făcut spectacol după ce s-a întâlnit cu Khabib, însă foarte mulți sunt curioși în ceea ce privește existența sa din afara terenului.

Oamenii vor să știe câți urmași are, de fapt, sportivul și cine sunt aceștia. Ei bine, renumitul suedez a devenit tată alături de partenera sa de viață, Helen Seger. Frumoasa blondină este mai mare decât celebrul atacant.

Concret, între cei doi este o diferență de 11 ani. Vârsta nu a fost un impediment în calea fericirii lor, având în vedere că formează un cuplu de peste 20 de ani. Zlatan Ibrahimovic și iubita sa sunt părinții a doi băieți, Maximilian și Vincent.

Ce fac copiii lui Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic are un băiat care s-a născut pe 22 septembrie 2006, Maximilian. Tânărul de 19 ani calcă pe urmele celebrului său tată. Joacă pe postul de atacant sau extremă stânga. A semnat primul contract ca jucător profesionist în iulie 2024.

Colaborarea a avut loc cu echipa U18 a clubului AC Milan. În prezent, este împrumutat de AC Milan la Ajax. Al doilea copil, pe numele său Vincent, s-a născut în 2008. Adolescentul de 17 ani a început să joace pentru echipele de tineret ale clubului AC Milan.

Mai târziu, a semnat pentru echipa a doua a formației, în decembrie 2025, fiind parte din proiectul „Milan Futuro” (Milan U23). Mijlocașul de la AC Milan este un jucător promițător al echipei naționale de juniori a Suediei.

Cei doi urmași ai celebrului fotbalist suedez nu apar des în imaginile din social media. Ei sunt discreți, concentrându-se pe pasiunea lor pentru sport. Zlatan Ibrahimovic are toate motivele să fie mândru de cei doi copii.

De ce nu s-a însurat Zlatan Ibrahimovic

În ceea ce privește relația cu partenera sa, Zlatan Ibrahimovic a explicat de ce nu sunt căsătoriți. S-au cunoscut când sportivul avea 21 de ani și blondina 32, conform Zena.blic.rs. Deși formează de peste 2 decenii un cuplu nu au ajuns la altar.

„Helen nu va avea o a doua șansă pentru căsătorie după ce m-a refuzat prima dată”, i-a spus fostul fotbalist jurnalistului Piers Morgan, subliniind că a cerut-o de soție de mama copiilor săi, mai arată sursa menționată anterior.

Iubita afaceristului suedez a mărturisit la un moment dat că își dorește să fie independentă. Femeia este economistă de profesie. De asemenea, lucrează ca manager de marketing pentru diverse companii de renume.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
