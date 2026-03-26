Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor

ADVERTISEMENT

Turcia primește vizita României în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, iar duelul se dispută la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș. În 2013, fanii clubului din Turcia au intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai zgomotoasă atmosferă. Câți decibeli s-au înregistrat atunci și cum se compară atmosfera de la meciul României.

Câți decibeli s-au înregistrat la meciul Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor

Barajul dintre Turcia și România se joacă la Istanbul, pe Beșiktaș Stadium, arenă inaugurată în 2016. Dacă în momentul în care portarii României au ieșit la încălzire zgomotul se ridica la 97.4 decibeli, la prezentarea echipei Turciei s-a ridicat la 102.2 decibeli. La intonarea imnurilor pe stadion nivelul a fost de 101.1 decibeli.

ADVERTISEMENT

În 2013, fanii celor de la Beșiktaș intrau în Cartea Recordurilor, deoarece la duelul cu Genclerbirligi, ultimul pe vechiul stadion Inonu, demolat chiar în acel an, nivelul de zgomot a ajuns la 142 de decibeli. Aproximativ 40.000 de fani au fost prezenți pe stadion la acel duel, pentru a-și lua rămas bun de la vechea arenă. Fanii grupării din Istanbul au atins un nivel impresionant, 132 de decibeli, și la un meci de Champions League contra celor de la Liverpool, disputat în 2007 și câștigat surprinzător de formația din Turcia, scor 2-1.

Ce înseamnă 102 decibeli. Exemple pentru nivelul de zgomot

Chiar dacă recordul stabilit în 2013 de fanii lui Beșiktaș nu a fost depășit, nivelul de 102 decibeli atins înainte de startul a fost unul ridicat, fiind aproape de limita care ar reprezenta un risc de deteriorare a auzului (110-120 decibeli). Conform specialiștilor, zgomotul a fost comparabil cu decolarea unui avion.

ADVERTISEMENT

Exemple pentru nivelul de zgomot

10-20 decibeli – respirat, frunze foșnind

– respirat, frunze foșnind 30-40 decibeli – Șoaptă

– Șoaptă 50-60 decibeli – Conversație normală

– Conversație normală 70-80 decibeli – Trafic, restaurant zgomotos

– Trafic, restaurant zgomotos 90-100 decibeli – Motocicletă, snowmobile

– Motocicletă, snowmobile 110-120 decibeli – Concert, decolarea unui avion

– Concert, decolarea unui avion 130-140 decibeli – Ciocan pneumatic, focuri de armă

Ce bilanț are naționala Turciei pe arena lui Beșiktaș

De la inaugurarea , în 2016, echipa națională a Turciei a disputat trei partide pe această arenă, având un bilanț de un succes și două remize. Prima partidă a fost în preliminariile EURO 2020, contra Andorrei, iar Turcia s-a impus cu mari dificultăți, 1-0 după un gol înscris în minutul 89. Apoi, reprezentativa din „Țara Semilunii” a remizat cu Croația, 3-3, într-un meci amical disputat în 2020, și a încheiat la egalitate (2-2) duelul cu Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

ADVERTISEMENT