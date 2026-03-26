Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor

Partida Turcia - România, din semifinala barajului pentru Cupa Mondială, se joacă pe arena celor de la Beșiktaș. Clubul din Istanbul a intrat în Cartea Recordurilor datorită fanilor.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 19:38
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Turcia primește vizita României în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, iar duelul se dispută la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș. În 2013, fanii clubului din Turcia au intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai zgomotoasă atmosferă. Câți decibeli s-au înregistrat atunci și cum se compară atmosfera de la meciul României.

Barajul dintre Turcia și România se joacă la Istanbul, pe Beșiktaș Stadium, arenă inaugurată în 2016. Dacă în momentul în care portarii României au ieșit la încălzire zgomotul se ridica la 97.4 decibeli, la prezentarea echipei Turciei s-a ridicat la 102.2 decibeli. La intonarea imnurilor pe stadion nivelul a fost de 101.1 decibeli.

În 2013, fanii celor de la Beșiktaș intrau în Cartea Recordurilor, deoarece la duelul cu Genclerbirligi, ultimul pe vechiul stadion Inonu, demolat chiar în acel an, nivelul de zgomot a ajuns la 142 de decibeli. Aproximativ 40.000 de fani au fost prezenți pe stadion la acel duel, pentru a-și lua rămas bun de la vechea arenă. Fanii grupării din Istanbul au atins un nivel impresionant, 132 de decibeli, și la un meci de Champions League contra celor de la Liverpool, disputat în 2007 și câștigat surprinzător de formația din Turcia, scor 2-1.

Ce înseamnă 102 decibeli. Exemple pentru nivelul de zgomot

Chiar dacă recordul stabilit în 2013 de fanii lui Beșiktaș nu a fost depășit, nivelul de 102 decibeli atins înainte de startul partidei Turcia – România din semifinala barajului pentru Cupa Mondială a fost unul ridicat, fiind aproape de limita care ar reprezenta un risc de deteriorare a auzului (110-120 decibeli). Conform specialiștilor, zgomotul a fost comparabil cu decolarea unui avion.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

  • 10-20 decibeli – respirat, frunze foșnind
  • 30-40 decibeli – Șoaptă
  • 50-60 decibeli – Conversație normală
  • 70-80 decibeli – Trafic, restaurant zgomotos
  • 90-100 decibeli – Motocicletă, snowmobile
  • 110-120 decibeli – Concert, decolarea unui avion
  • 130-140 decibeli – Ciocan pneumatic, focuri de armă

Ce bilanț are naționala Turciei pe arena lui Beșiktaș

De la inaugurarea noului stadion al lui Beșiktaș, în 2016, echipa națională a Turciei a disputat trei partide pe această arenă, având un bilanț de un succes și două remize. Prima partidă a fost în preliminariile EURO 2020, contra Andorrei, iar Turcia s-a impus cu mari dificultăți, 1-0 după un gol înscris în minutul 89. Apoi, reprezentativa din „Țara Semilunii” a remizat cu Croația, 3-3, într-un meci amical disputat în 2020, și a încheiat la egalitate (2-2) duelul cu Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
  • 42684 de locuri are stadionul lui Beșiktaș
  • 2016 este anul în care a fost inaugurată arena din Istanbul
Imagini emoționante înainte de Turcia – România! Cum au cântat tricolorii imnul național....
Fanatik
Imagini emoționante înainte de Turcia – România! Cum au cântat tricolorii imnul național. Video
Selecționerul Turciei, „desființat” înainte de barajul cu România: „Sper că vom primi gol...
Fanatik
Selecționerul Turciei, „desființat” înainte de barajul cu România: „Sper că vom primi gol și îl vor da afară” / „A înnebunit”
Tatăl lui Radu Drăgușin, reacție emoționantă înainte de Turcia – România: „Ce simt?”
Fanatik
Tatăl lui Radu Drăgușin, reacție emoționantă înainte de Turcia – România: „Ce simt?”
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
