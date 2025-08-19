Câți fani ai FCSB-ului vor fi prezenți în tribune la meciul din deplasare cu Aberdeen. Decizie surprinzătoare a lui Gigi Mustață

, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Fanii „roș-albaștrilor” și-au anunțat prezența pe Pittodrie Stadium, arenă de 20.000 de locuri, pentru a susține echipa în acest duel extrem de important.

ADVERTISEMENT

Câți suporteri ai FCSB-ului se vor afla în tribune pentru meciul cu Aberdeen din Scoția

Fanii celor de la FCSB au primit 700 de bilete din partea organizatorilor pentru duelul pe care campioana României îl va disputa joi seară în Scoția, contra lui Aberdeen. Conform informațiilor FANATIK, 400 dintre acestea vor reveni suporterilor din Marea Britanie, iar 300 au fost deja distribuite fanilor din Asociația Salvați Steaua.

Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a luat însă o decizie surprinzătoare. Acesta nu va face deplasarea în Scoția și i-a invitat pe suporterii FCSB-ului la pizzeria sa pentru a urmări .

ADVERTISEMENT

Fanii din Peluza Nord, „avertisment” pentru suporterii scoțieni: „Vom domina atmosfera”

Fanii FCSB-ului se pregătesc pentru un nou meci în Scoția, după cel contra lui Rangers din sezonul trecut de Europa League. La acel duel, aproximativ 1000 de suporteri români au fost prezenți în tribune, însă rezultatul a fost unul nefast pentru FCSB, 0-4.

De această dată, adversarul este unul mult mai accesibil însă, iar suporterii români i-au „avertizat” deja pe cei ai gazdelor cu privire la atmosfera de pe Pittodrie Stadium. „Există o comunitate românească destul de numeroasă acolo, așa că ne așteptăm să cumpărăm toate biletele disponibile în sectorul oaspeților.

ADVERTISEMENT

Fanii din România vor sosi joi cu avionul, în mare parte direct. De asemenea, unii vor călători joi cu mașina, din alte orașe. Suntem foarte gălăgioși și cântăm tot meciul, așa că ne așteptăm să îi dominăm pe suporterii lui Aberdeen la capitolul atmosferă.

ADVERTISEMENT

Așteptați-vă la un meci foarte dificil. Sperăm la un rezultat bun care să ne facă favoriți la retur”, a declarat un reprezentant al Peluzei Nord pentru site-ul britanic .