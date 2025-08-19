Sport

Câți fani ai FCSB-ului vor fi prezenți în tribune la meciul din deplasare cu Aberdeen. Decizie surprinzătoare a lui Gigi Mustață

Fanii celor de la FCSB vor susține echipa la meciul extrem de important cu Aberdeen, din Europa League. Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a luat însă o decizie suprinzătoare.
FANATIK
19.08.2025 | 10:36
Câți fani va avea FCSB în tribune la meciul din Scoția cu Aberdeen. FOTO: colaj Fanatik

FCSB va evolua joi seară, de la ora 21:45, pe terenul lui Aberdeen, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Fanii „roș-albaștrilor” și-au anunțat prezența pe Pittodrie Stadium, arenă de 20.000 de locuri, pentru a susține echipa în acest duel extrem de important.

Câți suporteri ai FCSB-ului se vor afla în tribune pentru meciul cu Aberdeen din Scoția

Fanii celor de la FCSB au primit 700 de bilete din partea organizatorilor pentru duelul pe care campioana României îl va disputa joi seară în Scoția, contra lui Aberdeen. Conform informațiilor FANATIK, 400 dintre acestea vor reveni suporterilor din Marea Britanie, iar 300 au fost deja distribuite fanilor din Asociația Salvați Steaua.

Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a luat însă o decizie surprinzătoare. Acesta nu va face deplasarea în Scoția și i-a invitat pe suporterii FCSB-ului la pizzeria sa pentru a urmări meciul care va fi transmis de platforma Voyo.

Fanii din Peluza Nord, „avertisment” pentru suporterii scoțieni: „Vom domina atmosfera”

Fanii FCSB-ului se pregătesc pentru un nou meci în Scoția, după cel contra lui Rangers din sezonul trecut de Europa League. La acel duel, aproximativ 1000 de suporteri români au fost prezenți în tribune, însă rezultatul a fost unul nefast pentru FCSB, 0-4.

De această dată, adversarul este unul mult mai accesibil însă, iar suporterii români i-au „avertizat” deja pe cei ai gazdelor cu privire la atmosfera de pe Pittodrie Stadium. „Există o comunitate românească destul de numeroasă acolo, așa că ne așteptăm să cumpărăm toate biletele disponibile în sectorul oaspeților.

Fanii din România vor sosi joi cu avionul, în mare parte direct. De asemenea, unii vor călători joi cu mașina, din alte orașe. Suntem foarte gălăgioși și cântăm tot meciul, așa că ne așteptăm să îi dominăm pe suporterii lui Aberdeen la capitolul atmosferă.

Așteptați-vă la un meci foarte dificil. Sperăm la un rezultat bun care să ne facă favoriți la retur”, a declarat un reprezentant al Peluzei Nord pentru site-ul britanic pressandjournal.co.uk.

2.67 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Aberdeen - FCSB.
