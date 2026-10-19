Sport

Câți fani ai lui FCSB s-au prezentat la meciul cu FC Voluntari după ce ilfovenii au umflat prețurile biletelor

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
19.10.2026 | 21:34
Cati fani ai lui FCSB sau prezentat la meciul cu FC Voluntari dupa ce ilfovenii au umflat preturile biletelor
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Câți suporteri au fost prezenți la meciul FC Voluntari - FCSB. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Ce număr infim de spectatori a fost prezent pe stadionul „Anghel Iordănescu” la meciul FC Voluntari - FCSB. Prețurile umflate puse de ilfoveni și-au spus cuvântul
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Chiar dacă deplasarea ar fi fost una ușor de făcut de foarte mulți suporteri ai lui FCSB, numele adversarului, vremea nefavorabilă și prețurile mari ale biletelor au făcut ca la meci să se prezinte un număr foarte mic de spectatori.

Câți spectatori au fost în tribune la meciul FC Voluntari – FCSB

La primul meci cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, disputat pe Arena Națională, FCSB a atras 10.000 de suporteri, chiar dacă nici atunci numele adversarului nu a fost unul ofertant. Roș-albaștrii s-au bucurat de o asistență bună la meciul cu Oțelul Galați, însă nu putem spune același lucru și despre partida din deplasare, contra lui FC Voluntari.

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Mai mulți factori au contribuit la numărul mic de suporteri prezenți pe stadionul „Anghel Iordănescu”, printre care vremea ploioasă și prețurile mari ale biletelor. Pe stadion au fost prezente 1500 de persoane, dintre care 500 au fost reprezentanții Peluzei Nord. De asemenea, au fost observați suporteri cu însemnele echipei FCSB și la Tribuna 1.

Cât au costat biletele la FC Voluntari – FCSB

Nu este prima dată când FC Voluntari alege să pună prețuri foarte mari pentru bilete la meciurile împotriva echipelor cu un număr ridicat de suporteri. Și de această dată prețurile au fost pe măsura adversarului, lucru ce i-a nemulțumit enorm pe fanii bucureștenilor, care au răbufnit pe rețelele de socializare.

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Conform unor reguli bine stabilite, ilfovenii nu au putut pune un preț mai mare de 50 de lei pentru biletele din peluza adversă, însă cele de la Tribuna 1 și 2 au depășit așteptările. Un bilet în zona Peluzei Oaspeților, în sectorul D, a costat 50 de lei, în timp ce un loc în sectoarele A, B și C din Peluza Oaspeților a costat 70 de lei. La Tribuna 1, biletele au fost puse în vânzare la prețul de 80 de lei, iar la Tribuna 2, la 120 de lei. Pentru cei ce au dorit să-și achiziționeze un loc la lojă prețul a urcat până la 300 de lei.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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