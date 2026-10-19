Câți fani ai lui FCSB s-au prezentat la meciul cu FC Voluntari după ce ilfovenii au umflat prețurile biletelor

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Chiar dacă deplasarea ar fi fost una ușor de făcut de foarte mulți suporteri ai lui FCSB, numele adversarului, vremea nefavorabilă și prețurile mari ale biletelor au făcut ca la meci să se prezinte un număr foarte mic de spectatori.

Câți spectatori au fost în tribune la meciul FC Voluntari – FCSB

La primul meci cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, disputat pe Arena Națională, chiar dacă nici atunci numele adversarului nu a fost unul ofertant. Roș-albaștrii s-au bucurat de o asistență bună la meciul cu Oțelul Galați, însă nu putem spune același lucru și despre partida din deplasare, contra lui FC Voluntari.

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, printre care vremea ploioasă și prețurile mari ale biletelor. Pe stadion au fost prezente 1500 de persoane, dintre care 500 au fost reprezentanții Peluzei Nord. De asemenea, au fost observați suporteri cu însemnele echipei FCSB și la Tribuna 1.

Cât au costat biletele la FC Voluntari – FCSB

Nu este prima dată când FC Voluntari alege să pună prețuri foarte mari pentru bilete la meciurile împotriva echipelor cu un număr ridicat de suporteri. Și de această dată prețurile au fost pe măsura adversarului, lucru ce i-a nemulțumit enorm pe fanii bucureștenilor, care au răbufnit pe rețelele de socializare.

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Conform unor reguli bine stabilite, ilfovenii nu au putut pune un preț mai mare de 50 de lei pentru biletele din peluza adversă, însă cele de la Tribuna 1 și 2 au depășit așteptările. Un bilet în zona Peluzei Oaspeților, în sectorul D, a costat 50 de lei, în timp ce un loc în sectoarele A, B și C din Peluza Oaspeților a costat 70 de lei. La Tribuna 1, biletele au fost puse în vânzare la prețul de 80 de lei, iar la Tribuna 2, la 120 de lei. Pentru cei ce au dorit să-și achiziționeze un loc la lojă prețul a urcat până la 300 de lei.