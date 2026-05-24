Câți fani au fost în tribune la FCSB – FC Botoșani 4-3, barajul de Europa. Aproape identic ca la Steaua – Sepsi, sărbătoarea de 7 mai

Din cauză că Arena Națională este închisă pentru concertele din luna mai, FCSB a fost nevoită să se întoarcă în Ghencea pentru duelurile cu Unirea Slobozia și FC Botoșani. La meciul de baraj, contra moldovenilor, un număr important de fani au venit să îi susțină pe roș-albaștri.

Câți fani au fost pe Ghencea la FCSB – FC Botoșani 4-3

FCSB a jucat pe Ghencea ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. Stadionul „Steaua” le-a purtat noroc roș-albaștrilor, Fosta campioană s-a impus cu 4-3 sub privirile unui stadion destul de populat.

La partida dintre FCSB și FC Botoșani au asistat nu mai puțin de 10.341 de spectatori. Numărul a semănat cu cel de la . Atunci, la duelul jucat pe 7 mai 2026, când s-au împlinit 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în Ghencea au fost 10.382 de fani steliști.

Pe ce stadion se joacă barajul dintre Dinamo și FCSB

La finala barajului de calificare în preliminariile Conference League, FCSB nu va mai beneficia de avantajul terenului propriu. Acolo, Dinamo va fi echipa gazdă. Din păcate, „Derby de România” nu se va putea disputa pe Arena Națională. Cel mai mare stadion din țară e închis pentru concertele din luna mai.

Astfel, partida care va stabili ultima reprezentantă a României în cupele europene va avea loc vineri, 29 mai, pe arena „Arcul de Triumf” din Capitală. Din păcate, numărul de spectatori va fi unul mult mai mic chiar și decât cel de la partida FCSB – FC Botoșani 4-3. Motivul este capacitatea stadionului aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport: 8207 locuri.

