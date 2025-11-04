Câți fani FCSB vor face deplasarea la Basel în Europa League! Prețul uriaș al biletelor: “Asta e! Ce să facem?”

ADVERTISEMENT

FCSB va avea parte de o susținere importantă la întâlnirea cu FC Basel în grupa unică din Europa League. Gigi Mustață a anunțat cât costă biletele pentru fani la duelul din deplasare cu FC Basel.

Câți fani va avea FCSB la meciul cu Basel din Europa League

Liderul Peluzei Nord a dezvăluit că ”roș-albaștrii” au primit peste 1.000 de bilete la partida din etapa a 4-a a Europa League. Până acest moment s-au făcut deja 350 de rezervări, dar se așteaptă ca toate tichetele să fie epuizate.

”Ne bucurăm că băieții și-au revenit cât de cât. Sperăm ca și poimâine (n.r. – joi, 6 noiembrie) să facă un meci mare și să prindă încredere totală în ei. Și să meargă la fel și în campionat și să ajungem acolo unde ne este locul, în primele 3.

Deocamdată așteptăm o confirmare de la club unde ne putem întâlni în zona stadionului. Voi anunța în curând toate detaliile pentru suporteri cu privire la deplasarea de la Basel.

(n.r. – Sunt semnale că vor fi mulți fani, mai ales din străinătate?) Până în prezent, din ce rezervări am, sunt în jur de 350 de bilete acum. Clubul a pus pe site și link-ul de unde suporterii își pot cumpăra bilete de acolo.

(n.r. – Am văzut că ) Ce să facem? Asta este, nu avem ce să facem. Sunt 33 de franci elvețieni. Avem alocate peste 1.000 de bilete”, a declarat Mustață, la .

Mesajul surprinzător al lui Mustață înaintea meciului cu Basel

Șeful galeriei FCSB a mărturisit că principalul obiectiv pentru echipă în acest moment îl reprezintă campionatul, însă este conștient de faptul că banii mulți vin din participările în cupele europene.

”Nu știu dacă la ora asta m-ar interesa atât de mult Europa League. Într-adevăr sunt și astea meciuri importante, dar mai mult m-ar interesa campionatul pentru că la capitolul ăsta stăm prost.

Prefer să ne mobilizăm foarte mult pe campionat, dar să obții o victorie în cupele europene evident că îți ridică moralul ca fotbalist. Din Europa vin banii și să faci echipă pentru iarnă, exact cum a spus și domnul Becali că vrea să mai aducă 4-5 jucători”, a spus Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce transferuri pregătește Gigi Becali

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, patronul Gigi Becali a anunțat că pentru a aduce la FCSB 4-5 jucători în perioada de transferuri din iarnă.

”Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM, el e priceput în asta. Nici nu îi știi, nu îi cunoști. 4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum.

Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. De atacanți nici nu am pus problema, că atacanți avem, nu are rost, avem trei atacanți, Alibec, Bîrligea, Thiam. Îl pui și pe Stoian, nu are rost, nu discutăm.

E mijlocaș. (n.r. – S-a rostit în studio numele lui Nicolae Stanciu) Nu mai, gata, nu mai zic. (n.r. – Despre Vlad Dragomir de la Pafos) Mă duc pe piste, vă plimb. Sunt niște lucruri care ne-au afectat când le-am zis. După aia e mai mare bomba. Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, a afirmat Becali.