Câți fani greci vin la București pentru FCSB – Olympiacos: „O să ocupe Centrul Vechi”. Ce asistență va fi pe Arena Națională

FCSB a făcut până în acest moment o figură frumoasă în Europa League. Roș-albaștrii au câștigat 3 din cele 4 meciuri jucate, iar calificarea în primăvara europeană pare în mare parte rezolvată. Joi seară, grecii de la Olympiacos vin la București în căutarea unei victorii.

MM Stoica, anunț înainte de FCSB – Olympiacos

Campioana României a arătat excelent în acest sezon de Europa League. Un rezultat pozitiv joi seară ar putea facilita chiar calificarea de pe primele 8 poziții, un obiectiv la care puțină lume spera la începutul competiției.

. Nu va fi sold-out, întrucât vremea de afară nu este deloc prietenoasă, însă asistența va fi una ridicată. În plus, va fi prezent și un grup numeros de fani greci.

„Vom sări de 40.000, deja am trecut de acest număr. Grecii au 2.700 de bilete, acontate deja. Nu va fi sold-out. Sold-out va fi cu Manchester United. Atunci vor veni puțini englezi. E frig. Grecii o să ocupe Centrul Vechi, acolo se duc toți”, a explicat Mihai Stoica la .

Gigi Mustață: „Da, s-au vândut foarte multe pachete”

Gigi Mustață, liderul galeriei roș-albastre, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre meciul dintre FCSB și Olympiacos de pe Arena Națională.

„Da, s-au vândut foarte multe pachete, din informațiile pe care le am și am discutat cu persoanele care se ocupă de bilete. Am înțeles că mai sunt bilete la VIP 2 și VIP 3. De asemenea, la tribuna a doua, inel 3, și tribuna întâi, inel 3.

Restul biletelor sunt deja vândute. Peste 40.000 de bilete cu siguranță. Deci, la peluze nu mai sunt bilete; mai sunt doar la VIP 2 și VIP 3, inel 3 tribuna 1 și inel 3 tribuna 2.

(n.r. despre programul dificil al FCSB) Important este să fim alături de echipă, să se mobilizeze foarte bine și să continuăm drumul spre campionat”, a explicat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

În noul format al competițiilor intercluburi organizate de UEFA, precum Europa League, cele mai bine clasate 8 echipe merg direct în sferturile de finală, în timp ce locurile 9-24 vor juca un baraj.