Câți fani rapidiști vor fi pe Arena Națională la derby-ul cu FCSB. Pronosticul lui Marius Bilașco

Derby-ul dintre FCSB și Rapid se anunță unul extrem de disputat, atât pe teren, cât și în tribunele celui mai mare stadion din țară. Marius Bilașco, directorul sportiv al giuleștenilor, a dezvăluit câți suporteri rapidiști se așteaptă să fie prezenți pe Arena Națională și a vorbit despre obiectivul pe care îl are echipa lui Daniel Pancu.
FCSB – Rapid e meciul finalului de săptămână în fotbalul românesc. Derby-ul bucureștean se va disputa pe Arena Națională, sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Se anunță un stadion arhiplin, mai ales că oaspeții vor avea o peluză întreagă rezervată pentru fani. „(n.r – Cum e meciul cu FCSB? Mulți spun că sunteți favoriți) Nu știu dacă se poate așa ceva. Meciurile astea ne-au arătat că mereu se poate întâmpla orice. Echipa care a fost în formă nu a fost în formă la acea partidă. Nu vreau să fie asta în cazul nostru. Se poate întâmpla orice la acea partidă.
E un avantaj că joci acasă, dar noi vom avea suporterii de partea noastră și vom echilibra balanța în partea asta. Nu e un stadion necunoscut. Am mai jucat acolo. Nu văd un dezavantaj. (n.r. – Câți suporteri vor fi?) E o reciprocitate. Și noi ne așteptăm să fie cât mai mulți. Eu cred că vor fi 8-9 mii de rapidiști”, a declarat Marius Bilașco, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Marius Bilașco a vorbit și despre interesul scăzut al fanilor rapidiști pentru meciul cu Corvinul Hunedoara, câștigat de alb-vișinii cu scorul de 2-0. „(n.r. – Totuși, de ce doar 7000 de oameni pe Giulești?) Eu aș pune-o puțin pe ora de disputare. E doar părerea mea. Nu știu dacă e cea care a cauzat faptul că au fost mai puțini oameni. Nu știu să spun. Vremea a fost bună. Nu a fost frig. Totuși, 21:40, la cât a început meciul, e târziu. Noi am stat să se termine alt meci înaintea noastră, Betis – Barcelona. A fost și un calup de publicitate ca să începem noi. Mi s-a părut totuși târziu.
Nu ar trebui să fie asta un impediment, dar vedeți că lumea uneori preferă un pic de comfort. Depinde și ora și vremea. Depinde și adversarul. Nu e dezamăgitor. E adevărat au fost cam puțini. Și eu mă așteptam la mai mulți. Vremea, ora, adversarul, cred că asta a cauzat și nu au fost mai mulți. Au fost mai mulți la meciul cu Genoa. Totuși e un capitol la care Rapid stă în general bine. A fost poate doar o sincopă”, a adăugat directorul sportiv al giuleștenilor.
La derby-ul din etapa a 13-a, Rapid încearcă să pună capăt unei perioade de peste doi ani fără victorie în fața FCSB-ului. Ultimul succes al giuleștenilor datează din 19 mai 2024, când alb-vișiniii s-au impus cu 2-0, grație golurilor înscrise de Funsho Bamgboye și Claudiu Petrila. De atunci, cele două rivale s-au mai întâlnit de șase ori, iar Rapid nu a reușit să câștige niciunul dintre derby-uri.
„(n.r. – FCSB vs. Rapid?) Eu sper să facem un rezultat bun pentru noi. Până la urmă și egalul e un rezultat pozitiv dacă analizezi parcursul echipei. O echipă care vrea în play-off trebuie să acumuleze puncte mereu. Să nu piardă. Având în vedere că e un meci atât de important, e foarte bine să nu pierzi. Fiecare meci e un test pentru noi. Important să păstrăm seria de rezultate pozitive, iar un rezultat pozitiv ar fi să nu pierdem.
(n.r. – Aveți vreo problemă de lot?) Nu avem. Doar Vulturar, care a lipsit, dar eu cred că mâine intră. Va fi cu echipa. E bine”, a conchis Marius Bilașco.