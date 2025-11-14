Sport

Câţi fani români fac deplasarea în Bosnia! Măsuri draconice: controlaţi la sânge, monitorizaţi de la intrarea în ţară şi escortaţi la stadion de forţele de ordine

Bosnia - România este un meci de risc maxim. Pentru acest motiv, măsurile de siguranţă sunt draconice, fanii români fiind monitorizaţi încă de la intrarea pe teritorului ţării.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
14.11.2025 | 11:50
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Bosnia – România este o adevărată „finală” pentru locul 2 în grupa pentru CM 2026. În cazul în care vor învinge şi vor încheia pe 2, „tricolorii” îşi asigură un adversar mai accesibil la baraj şi avantajul terenului propriu, măcar pentru semifinală.

Confruntarea se desfăşoară la Zenica, acolo unde naţionala bosniacă îşi desfăşoară de mai bine de un deceniu meciurile de pe teren propriu. Stadionul Bilino Polje are o capacitate de 15.000 de locuri şi este considerat cel mai modern din Bosnia-Herţegovina.

Din informaţiile FANATIK, pentru acest meci vor face deplasarea 750 de suporteri români, dintre care 200 sunt membri de familie şi prieteni ai staff-ului şi jucătorilor plus invitaţi ai FRF.

Autorităţile bosniace pregătesc măsuri draconice de securitate pentru fanii români, după ce Bosnia – România a fost inclus în categoria meciurilor de mare risc. Astfel, fanii români care fac deplasarea vor fi monitorizaţi încă de la intrarea în ţară.

Suporterii români, escortaţi la stadion înainte de meci!

Înainte de meci, suporterii României vor fi escortaţi la stadion de forţele de ordine, în Zenica, astfel încât să fie prevenite orice fel de incidente între grupurile de suporteri.

Românii care fac deplasarea în Bosnia-Herţegovina trebuie să se aştepte să fie controlaţi la sânge, atât la intrarea în ţară, cât mai ales pe stadion. Inclusiv bannerele vor fi controlate, iar accesul se va putea face doar cu bannere simple, fără scenografii şi alte elemente.

Măsuri speciale de securitate pentru echipa naţională!

Măsurile de securitate vizează şi naţionala României. La venirea în Bosnia-Herţegovina, „tricolorii” au fost escortaţi de mai multe maşini de poliţie. La hotel mai multe forţe de ordine au verificat camerele şi au aşteptat delegaţia României.

Elevii lui Mircea Lucescu vor fi păziţi 24 de ore din 24, atât la hotel, cât şi la acţiunile dinainte şi de după meci. Vineri va avea loc antrenamentul oficial pe stadionul din Zenica, în timp ce sâmbătă de la ora 21:45 va avea loc confruntarea.

Ruptură între fanii bosniaci şi Federaţie

Naţionala Bosniei este sub monitorizarea UEFA după incidentele produse de suporteri la ultimele meciuri, astfel că Federaţia a încercat să limiteze prezenţa ultraşilor pe stadion la meciul cu „tricolorii”.

A izbucnit un scandal imens, ultraşii împânzind marile oraşe cu mesajul: „Nu ne puteți cumpăra”. Un nucleu dur al fanilor a anunţat că va boicota meciul cu România, în semn de protest la iniţiativa Federaţiei.

  • 750 de fani români vor face deplasarea la Bosnia – România
  • 15.000 este capacitatea stadionului Bilino Polje
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
