Revenirea lui Reghecampf la FCSB îi mobilizează pe suporteri! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională la meciul cu Oțelul

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a revenit în această toamnă la FCSB și este gata de primul său meci oficial din cel de-al treilea mandat. Bucureștenii primesc sâmbătă seară, în cadrul etapei cu numărul 11, vizita Oțelului. Peste 10.000 de spectatori sunt așteptați să încurajeze echipa „roș-albastră” de la ora 21:30 pe Arena Națională.

Câți suporteri va avea FCSB în tribune la meciul cu Oțelul

Cu doar un punct în ultimele 5 etape și cu un 0-5 încasat în deplasare contra Universității Craiova chiar înaintea pauzei competiționale, FCSB vrea să își ia revanșa în fața propriilor suporteri. Prima mutare făcută de Gigi Becali pentru a redresa echipa a fost readucerea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. în toată această perioadă, iar acum este gata de primul meci oficial din acest al treilea mandat.

ADVERTISEMENT

În fața FCSB-ului iese Oțelul, echipă care și-a schimbat la rândul său antrenorul și . Pentru acest duel, s-au vândut deja 8.000 de bilete și sunt așteptați peste 10.000 de spectatori la ora meciului care se va disputa pe Arena Națională și care îl va avea la centru pe arbitrul George Cătălin Roman.

Mihai Stoica a spus ce se întâmplă cu suporterii FCSB-ului

Apele nu au fost tocmai cele mai liniștite la FCSB, mai ales după seria neagră de rezultate. Suporterii și-au dorit o schimbare, pe care au primit-o odată cu instalarea lui Reghecampf la timona echipei. Chestionat despre care vor asista la partida contra Oțelului, Mihai Stoica a explicat de ce echipa lui nu va avea o prezență atât de ridicată.

ADVERTISEMENT

„Adversarul nu este foarte atractiv, dar astăzi la prânz (n.r. vineri la prânz) se depășiseră 6.000 de bilete vândute. Eu cred că vom depăși, probabil, 10.000 de bilete. Ceea ce este extraordinar pentru sâmbătă seară, de la ora 21:30. Da, Petrolul este mult mai ofertant pentru suporterul roș-albastru decât Oțelul, pentru că există niște animozități. Dar, oricum, lumea va veni!”, spunea Mihai Stoica la

ADVERTISEMENT

FCSB are nevoie de toate cele 3 puncte, dar și de moral. Pentru bucureșteni va urma apoi duelul din deplasare cu FC Voluntari, iar apoi vor juca derby-ul contra rivalei Rapid, pe 24 octombrie, de la ora 21:00.