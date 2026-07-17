Câți fani sunt în tribunele din Ghencea la FCSB – FC Argeș, în prima etapă din SuperLiga. Foto

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FCSB a jucat vineri seară în Ghencea cu FC Argeș în prima etapă a noului sezon de SuperLiga. Fanii echipei roș-albastre nu au manifestat în principiu un interes foarte ridicat pentru această partidă. Astfel, stadionul Steaua nu a fost plin nici măcar pe jumătate la debutul fostei campioane a României în noua stagiune competițională.

Câți fani au fost în tribunele din Ghencea la FCSB – FC Argeș

Aproximativ 7000 de spectatori au fost prezenți vineri seară pe stadion la meciul FCSB – FC Argeș. Dintre aceștia, circa 200-250 de persoane au format galeria echipei piteștene la partida din Ghencea. În rest, Peluza Nord FCSB s-a aflat și de această dată la datorie, dar tribunele au fost destul de puțin populate, după cum se poate observa și din imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK prezent pe stadionul Steaua la acest meci.

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Aymen Boutoutaou, cel mai recent transfer făcut de FCSB, prezent în Ghencea la meciul cu FC Argeș

Fanii FCSB-ului care au ales să nu meargă pe stadion la acest meci cu FC Argeș au ratat astfel posibilitatea de a-l vedea pentru prima dată pe În legătură cu această mutare,

Fotbalistul algerian cu cetățenie franceză vine din Ligue 2, de la Sochaux, și este deci primul dintre cei doi jucători străini de atac anunțați recent de Gigi Becali la FCSB. „O să mai vină doi jucători valoroși. Ambii sunt atacanți, nu mă mai interesează fundașii centrali, și-au revenit ‘panterele’ (n.r. Ngezana, Dawa), îi am pe Popescu, Lixandru, Dăncuș.

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Mai vin doi atacanți. Trebuie să ai doi pe post. Ce facem, băgam iar atacant U21? E adevărat, avem valoare, dar lotul e subțire”,