Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv

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Universitatea Craiova joacă prima partidă din dubla cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la Sofia, pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Campioana României va beneficia de sprijin important din partea propriilor suporteri. Câți fani ai echipei din Bănie sunt așteptați la confruntarea cu campioana Bulgariei.

Câți fani români vor fi prezenți la meciul Levski Sofia – Universitatea Craiova

Zi extrem de importantă și cu aer european pentru Universitatea Craiova. Echipa lui Filipe Coelho va juca de la ora 20:30, în deplasare, cu Levski Sofia. Campioana României va avea nevoie de sprijinul fanilor săi pentru a face față și mai ales după ce ultrașii adverși au început războiul încă din mediul online, cu !

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FANATIK a aflat că din cele 892 bilete, oltenii au vândut puțin peste 600. Au mai rămas aproape 300 + încă 100 și ceva de la organizatori, care se vor vinde la casele de bilete de la stadion. Dacă se vor epuiza toate, Universitatea Craiova va avea aproape 1000 de susținători alături de ea din 1380 de locuri disponibile în sectorul alocat lor, care are și culoar despărțitor.

Galeria pleacă azi din Craiova, iar cei care vor veni direct au posibilitatea de a cumpăra bilete chiar de aici. Mai exact, acestea pot fi achiziționate de la recepția Hotelului Intercontinental din Sofia, în intervalul 14:00 – 18:00. Accesul în Peluza Științei se va face prin poarta 11, începând cu ora 18:30.

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Suporterii olteni vor da aici de o , pentru care UEFA vrea să oprească jocurile organizate pe gazonul său, dar care va intra într-un amplu proces de reconstrucție începând cu primăvara anului viitor.

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Ce prețuri presupune deplasarea la Sofia pentru fanii olteni

Traseul Craiova – Calafat – Vidin – Montana – Sofia este cel mai practicat traseu. Ținând cont că drumul are 600 de kilometri, dus-întors, suma de 300-350 de lei ar trebui să acopere costul combustibilului pentru mașina proprie. Suma crește, deoarece la ea se adaugă taxa de trecere a podului Calafat–Vidin, dar și vigneta obligatorie pentru circulația pe drumurile din Bulgaria.

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Mai există o variantă. Suporterii care doresc să meargă alături de galerie sunt ajutați de Peluza Nord Craiova. Aceștia au stabilit un tarif de 120 de lei pentru transportul cu autocarul.

Cine este Levski Sofia, de fapt

Fondată în 1914, Levski Sofia este una dintre reprezentantele de seamă ale Bulgariei. Cu 27 de titluri și alte 27 de Cupe în palmares, formația din Sofia este obișnuită să joace în cupele europene și să aibă parte de dueluri tari. Această echipă a ieșit în evidență mai ales prin faptul că a reușit să oprească lunga dominație internă a celor de la Ludogoreț.

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Cea mai recentă performanță notabilă pe plan european a clubului este disputarea play-off-ului UEFA Conference League, în fața lui Eintracht Frankfurt (Germania), în sezonul 2023/2024.