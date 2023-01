Câți hingheri are Bucureștiul? Mesaj șocant al primarului Ciucu: ”ASPA a redus drastic echipajele”

ASPA nu și-ar fi îndeplinit obiectivele legale potrivit primarului, mai ales că ASPA și-a redus drastic echipajele de hingheri de la 15 la 13 în ultimii ani.

ASPA mai are doar 13 hingheri în București

Bugetul ASPA era de 10 milioane de lei în 2021, iar în 2022 bugetul a fost crescut la 17 milioane de lei. ”Acţiunea s-a mutat de pe partea de capturare pe partea de cazare, hrană, sterlizare şi s-a inhibat capturarea”, a transmis primarul, fiind contrariat de faptul că adăposturile ASPA sunt supraaglomerate cu câini.

ADVERTISEMENT

În 2013 ASPA avea 90 de angajați, iar acum doar 13 hingheri mai sunt responsabili de a prinde câinii lăsați liberi pe străzile Capitalei.

”Întrebarea este cine are interesul ca ASPA să ţină un număr mare de câini din adăposturi? Cine face bani din această afacere?”, s-a întrebat, retoric, Ciprian Ciucu, potrivit

ADVERTISEMENT

şi vă voi prezenta şi soluţiile pe care le-am identificat pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple niciodată. Cine e responsabil legal cu strângerea câinilor maidanezi penttru tot Bucureştiul? Evident că ASPA. Astfel vorbim despre o instituţie înfiinţată special cu acest scop, deţinând bugete şi angajaţi speciali pentru acest scop. ASPA are buget şi angajaţi pentru managementul câinilor fără stăpân. În 1996 s-a înfiinţat Serviciul de Ecarisaj în subordinea PMB. În 2001 a fost decis ca acest Serviciu să se ducă la sectoare. Din 2003 şi până acum, ASPA a funcţionat şi şi-a derulat activitatea exclusiv sub subordinea CGMB. În 2006 un japonez a fost ucis de câini.

– Serviciul a funcţionat extrem de prost la nivelul CGMB până în 2013. Atunci se estima că ar fi 65.000 de maidanezi pe străzi.

ADVERTISEMENT

– După moartea lui Ionuţ a fost modificată legislaţia şi capacitatea ASPA a fost crescută. De abia din 2013 a crescut capacitatea ASPA care funcţiona cu 90 de angajaţi dedicaţi prinderii animalelor de pe spaţiul public. Aproximativ 54.000 de câini prinşi până în 2017, din care 30.000 au fost eutanasiaţi, iar 24.000 adoptaţi.

. Începând cu anii 2017-2018 s-a schimbat abordarea, echipajele de prinzători fiind reduse drastic, undeva la 15 oameni, azi mai fiind 13 angajaţi la ASPA. A fost oprită eutanasierea, ceea ce a pus o presiune extraordinară pe bugetul ASPA, vorbim de perioada 2017-2018. În 2019 au fost prinşii 2.500 de câini, în 2021 undeva 3.200 de câini, în 2022 undeva la 1.500 de câini, foarte puţini. După schimbarea politică din 2020 ASPA a continuat această politică, ceea ce a dus la reapariţia câinilor pe domeniul public.

ADVERTISEMENT

– În mod iresponsabil, ASPA şi-a redus programul de lucru, nu acţionează în week-end şi de sărbători. În februarie 2021, doamna Diana Pungă, city manager al PMB a fost delegată să coordoneze activitatea ASPA.

ADVERTISEMENT

– Din 2017 s-a schimbat fundamental modul de operare al acestui serviciu şi a fost menţinut şi accentuat din 2021 şi până astăzi. Coordonatorul echipelor de prinzători a fost înlăturat.

– Din punctul meu de vedere conducerea ASPA nu şi-a îndeplinit obiectivele legale. Nu a realizat nici măcar un recensământ. Au avut 3 ani la rând posiblitatea să facă recensământul animalelor, ceea ce ar fi furnizat temeinic PMB şi Poliţiei Locale numărul animalelor. Activitatea de capturare a fost subfinanţată prin dispoziţii ale celor responsabili. Prin comparaţie, în 2014, ASPA avea buget de 10 milioane, iar în 2022, ASPA a avut buget de 17 milioane lei şi s-a concentrat pe alte activităţi, cum ar fi târguri de animale. Resursele au fost mutate de pe capturare pe prevenţie, adopţie. Acţiunea s-a mutat de pe partea de capturare pe partea de cazare, hrană, sterlizare şi s-a înhibat capturarea. Condiţiile de adăpost sunt groaznice din cauza supraaglomerării.

– Întrebarea este cine are interesul ca ASPA să ţină un număr mare de câini din adăposturi? Cine face bani din această afacere?

– Am luat măsuri în ultimii 2 ani. A fost o singură adresă în care ASPA acuza că Poliţia Locală nu a acordat sprijin. În rest am ajutat. Este cum ai acuza Poliţia Locală Sector 6 de problemele de termoficare pentru că nu a mutat o maşină pentru o intervenţie. În 2023 am trimis 96 de sesizări pentru ASPA, la 74 nu a răspuns. Nu ai cum să răspunzi când ai 13 hingheri într-un oraş ca Bucureştiul. Acuzaţia că noi nu sprijinim ASPA este complet nefondată. Pe 14 ianuarie, chiar cu o săptămâna înainte de atac, am anunţat ASPA că o haită de 10 câini este acolo. Avem înregistrări din dispecerat. Nu a venit nimeni până la atacul de pe 20 ianuarie. ASPA nu a reacţionat”, a transmis primarul Ciucu.