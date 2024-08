Câți jucători străini sunt în SuperLiga? CFR Cluj, record negativ. Procent îngrijorător pentru naționala României

SuperLiga este unul dintre campionatele din Europa de Est cu cei mai mulți jucători străini. FANATIK a contabilizat numărul jucătorilor veniți din străinătate la cele 16 cluburi.

SuperLiga, număr important de jucători străini transferați. Cine e echipa cu cei mai mulți fotbaliști aduși de afară

În acest campionat vor evolua cel puțin 176 de jucători străini dintr-un total de 491 legitimați la cele 16 echipe din prima ligă. Asta înseamnă că peste o treime dintre fotbaliștii care evoluează în SuperLiga sunt jucători străini, mai exact 35,7%.

CFR Cluj a depășit toate recordurile la acest capitol. are în componență nu mai puțin de 22 jucători străini dintr-un total de 44, de departe cel mai numeros lot din SuperLiga.

De altfel, Dan Petrescu a declarat după meciul cu Universitatea Cluj că va mai renunța la 4-5 jucători, așadar procentul ar putea să mai scadă. Chiar și așa, echipa din Gruia este campioană absolută la acest capitol.

Câți jucători străini au echipele de play-off din SuperLiga. Sepsi și Rapid, singurele care se apropie de CFR Cluj

Dacă FCSB are în lot doar 9 jucători străini, Rapid și Sepsi Sfântu Gheorghe au ajuns în această vară la nu mai puțin de 13 fotbaliști care au altă naționalitate, în timp ce Universitatea Craiova are 11.

, lucru care i se datorează în primul rând politicii de transferuri și strategiei lui Gheorghe Hagi. „Regele” are sub comandă la Ovidiu doar 5 jucători străini. Hermannstadt are de asemenea doar 6 jucători de alte naționalități.

În play-out, situația este și mai dramatică. Nu mai puțin de patru echipe care se bat pentru evitarea retrogradării au în construit un lot format în proporție de peste 50% de jucători străini.

Oțelul Galați are nu mai puțin de 14 străini în lot, în timp ce Politehnica Iași, FC Botoșani și UTA au câte 13 jucători de altă naționalități. Dinamo și-a schimbat un pic strategia și a dat afară mai mulți jucători străini și a încercat să reechilibreze balanța. În acest moment, Zejko Kopic are „doar” 9 jucători fără cetățenie română.

Afluența jucătorilor străini, o problemă pentru Mircea Lucescu? Echipele au făcut presiuni și pentru eliminarea regulii U21

Faptul că mai bine de o treime dintre jucătorii care evoluează în campionatul României sunt eligibil pentru a fi selecționați la alte reprezentative micșorează fără doar și poate aria de selecție a lui Mircea Lucescu la naționala de seniori, dar și la celelalte loturi.

Ba, mai mult, multe cluburi, în frunte cu FCSB, și-au arătat dorința ca regula U21 care a promovat folosirea jucătorilor tineri să fie înlocuită, ceea ce cu siguranță ar mări și mai mult afluxul de jucători străini în România și ar ar scoate aproape din circuit o bună parte dintre tinerii români de perspectivă.

Rămâne de văzut dacă pe viitor cluburile își schimba puțin optica, sau în SuperLiga vom continua să avem din ce în ce mai mulți jucători veniți din alte colțuri ale lumii, care mai de care mai exotice și cu salarii pe măsură.

Topul echipelor din SuperLiga cu cei mai mulți jucători străini

CFR Cluj: 22 Oțelul Galați: 14 Poli Iași: 13 FC Botoșani: 13 UTA Arad: 13 Rapid: 13 Sepsi Sfântu Gheorghe: 13 Universitatea Craiova: 11 Petrolul Ploiești: 10 FCSB: 9 Dinamo: 9 Unirea Slobozia: 9 FC Buzău: 8 Universitatea Cluj: 8 FC Hermannstadt: 6 Farul Constanța: 5

În aceste condiții, dacă luăm de exemplu un meci între CFR Cluj și Oțelul Galați, pe teren au șansa să apară nu mai puțin de 36 de jucători străini, o cifră cel puțin îngrijorătoare.

176 de jucători de alte naționalități evoluează în acest sezon în SuperLiga, adică 35,7% dintr-un total de 491

22 de jucători străini are CFR Cluj, record absolut în întrecerea internă

5 e numărul cel mai mic de jucători străini legitimat de un club din SuperLiga (Farul)