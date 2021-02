Câți locuitori va avea România în 2050. Situația e dramatică

Experții în demografie anunță că România va avea doar 16 milioane de locuitori în 2050 dacă trendul actual se păstrează, conform Institutului Național de Statistică.

Anul 2020 a fost al 31-lea an din istoria României în care numărul morților a fost mai mare decât al nou-născuților, fiind totodată anul în care s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani.

Declinul demografic va afecta toate sectoarele economiei, de la PIB la buget, la sustenabilitatea fondurilor de pensii sau fondurile europene care se alocă în funcție de numărul de locuitori.

România va avea 16 milioane de locuitori în 2050

Digi 24 anunță că guvernul va lua mai multe măsuri pentru a schimba în bine această situație dramatică. De exemplu, ministrul Dezvoltării Cseke Attila vrea să construiască cât mai multe creșe pentru a stimula natalitatea.

Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Sociologie a Universității București, a anunțat că depopularea din România va prinde accente tot mai dramatice în următorii ani.

“Anul trecut, scădere naturală a atins 100.000 locuitori, față de 60.000 – 70.000 în alți ani. 100.000 de locuitori pierdere naturală într-un an este enorm pentru o populație de 19,2 milioane de locuitori. Dacă această scădere naturală se menține, de 100.000 pe an, probabil vom avea o migrație externă încă negativă la care se adaugă scădere naturală și avem o scădere totală 150.000 de locuitori pe an.

Este dramatic, iar perspectivele statistice și din surse internaționale reiese că populația era proiectată pentru mijlocul secolului între 15-16 milioane, depinde de ipoteza asupra migrației.

Or, scăderea de anul trecut și sigur se va întâmplă și în acest an, toate aceste calcule trebuie refăcute, pentru că datele sunt previzibile, pentru mijlocul secolului vor fi și mai dramatice. Depopularea ia dimensiuni din ce în ce mai dramatice”, a declarat Ghețău.

“Creșterea speranței de viață a scăzut anul trecut în România cu 1,4 ani. O punem pe seama pandemiei, dar, dacă ne uităm la anul 2020, vedem că prin acest virus numărul deceselor a crescut numai cu o treime. Două treimi vorbim de creșterea decesului prin boli ale aparatului circulator”, a adăugat Vasile Ghețău.

