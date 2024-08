Victor „Fonfo” Niculescu s-a stins din viață la 75 de ani și a lăsat „Campioana unei mari iubiri” fără un membru de seamă. Fostul fundaș dreapta s-a făcut remarcat la , însă a spus adio naționalei României după un conflict cu Mircea Lucescu.

Câți membri ai „Campioanei unei mari iubiri” mai sunt în viață după moartea lui Victor Niculescu. Cum a ratat „Fonfo” naționala după un conflict cu Mircea Lucescu

„Campioana unei mari iubiri” a mai pierdut un membru important după trecerea în neființă a lui Florin Oprea. Victor „Fonfo” Niculescu s-a stins și el din viață la 75 de ani și a lăsat o durere imensă în inima fanilor din Cetatea Băniei.

După moartea lui Victor Niculescu, doar șapte membrii ai „Campioanei unei mari iubiri” au mai rămas în viață. Este vorba despre Ion Velea, Ion Niță, Teo Țarălungă, Alexandru Boc, Ion Niță, Nicolae Negrilă și Dumitru Marcu.

Victor „Fonfo” Niculescu a fost pe teren la primul titlul câștigat din istoria Universității Craiova în 1974. Fostul fundaș dreapta a împărțit vestiarul cu nume cu greutate precum Ion Oblemenco, Ilie Balaci sau Costică Ștefănescu.

Lotul Universității Craiova din sezonul 1973-1974: Oprea, Manta, Niculescu, Bădin, Deselnicu, Velea, Strâmbeanu, Ivan, Țarălungă, Oblemenco, Bălan, Pană, Boc, Ștefănescu, Marcu, Ștefănescu, Kiss, Chivu, Negrilă și Constantinescu.

Antrenorii Universității Craiova: „Constantin Cernăianu și Constantin Oțet.

Victor Niculescu: „Încet-încet facem echipă pe lumea cealaltă”

Victor Niculescu a fost afectat de vestea morții lui Dragu Bădin, fost membru al „Campioanei unei mari iubiri”. La un an distanță, „Fonfo” se alătură și el celorlalți membrii din generația sa în „echipa îngerilor”.

„Am luat titlul în ’74, când am fost «Campioana unei Mari Iubiri»… Sunt trist! Din șapte, am mai rămas șase în viață. Eram șapte, dar el a dispărut (n.r. – oftează). Mai trăiesc Oprea, Velea, Boc, Țarălungă, plus Niță, dar și el e într-o situație critică. Ăștia mai suntem. Noi am mai rămas.

Tocmai ce ne-au făcut cetățeni de onoare ai Craiovei, iar el nu a venit (n.r. – Dragu Bădin), am rămas surprinși. Încet-încet, facem echipă pe lumea cealaltă, ne întâlnim toți acolo”, spunea Victor Niculescu într-un interviu pentru .

Un conflict cu Mircea Lucescu i-a scos din cărți la națională: „Era ranchiunos”

Victor Niculescu a povestit într-un interviu pentru Oltenia TV. „Fonfo” credea că un conflict cu Mircea Lucescu i-a pus capăt carierei internaționale.

„Am fost în lot la partida cu Cehoslovacia, la Bratislava, în preliminariile Campionatului Mondial și rezervă la meciul cu Finlanda, unde trebuia să joc eu, însă l-au forțat pe Sătmăreanu cu novocaină. Mi-a spus doctorul Ardeleanu că vine rândul meu duminică.

După a intervenit conflictul cu Lucescu și nu m-a mai chemat la echipa națională. Am făcut o alunecare și l-am lovit din cădere, l-am lovit intenționat și am dat gol din acea fază. M-am dus apoi la centrul terenului să-mi cer scuze, dar Lucescu era ranchiunos.

Într-un meci oficial cu Dinamo, i-am bătut cu 3-0, de atunci nu m-a mai chemat la echipa națională, aveam doar 24 de ani”, spunea Victor „Fonfo” Niculescu.