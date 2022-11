Câţi muncitori au murit, de fapt, pe şantierele stadioanelor de la CM 2022! Dezvăluirea făcută de un om-cheie al turneului din Qatar

Campionatul Mondial 2022 a intrat în istorie drept cel mai scump turneu final, după o investiţie totală de 220 de miliarde de dolari. La fel de discutat a fost şi subiectul legat de numărul de muncitori care au murit pe şantierele , un subiect care a umbrit turneul final.

Qatarezii au anunţat câţi munictori au murit pe şantierele stadioanelor de la CM 2022

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, Hassan Al-Thawadi, membru în comitetul de organizare al Campionatului Mondial 2022, a dezvăluit care ar fi numărul real al muncitorilor care au murit în Qatar.

“Estimarea ar fi în jur de 400, între 400 şi 500. Nu am numărul exact, dar este un subiect despre care discutăm. O moarte este deja prea mult. În fiecare an am îmbunătăţit standardele pentru sănătate şi siguranţă pe acest şantiere”, a declarat Hassan Al-Thawadi în timpul interviului pentru TalkTV.

Ziarele din Anglia au scris, la un moment dat, că numărul deceselor pe aceste şantiere s-ar fi ridicat la peste 6.500, însă, până la urmă, numărul s-a dovedit a nu fi real. Cu toate acestea, în 2021, Qatarul anunţa că doar trei muncitori au murit pe şantierele stadioanelor de la Campionatul Mondial.

Qatar 2022, cel mai controversat Campionat Mondial din istorie

În decembrie 2010, FIFA anunţa că ediţia din 2022 a Campionatului Mondial va fi organizată de Qatar. Forul mondial a fost acuzat de corupţie, la scurt timp după această decizie, ceea ce a dus la demisia lui Sepp Blatter, în 2015, din fruntea Federaţiei Internaţionale.

Au urmat apoi acuzaţiile de încălcare a drepturilor omului pentru muncitorii angajaţi pe şantierele din Qatar, denumite în presa din Anglia drept “şantiere ale morţii”. S-a vorbit chiar despre sclavie.

“Muncitorii nu au contracte și sunt pur și simplu ținuți prizonieri pe aceste șantiere. Nu sunt lăsați să aibă contact cu lumea din exterior și sunt exploatați până la epuizare”, era concluzia oferită de mai multe publicaţii din Marea Britanie.

Cu un an înainte de CM 2022, The Guardian , însă Mark Owen Jones, specialist în zona arabă, a explicat de ce estimarea este una departe de realitate şi declara că doar 37 de muncitori au decedat.

“Acesta este de fapt totalul de muncitori din Pakistan, Sri Lanka, Nepal, India și Bangladesh care au murit în ultimii 10 ani în Qatar. Mulți dintre ei din cauze naturale. Mulți dintre ei fără nicio legătură cu șantierele pe care s-a creat infrastructura pentru Campionatul Mondial din 2022. 37 de oameni au murit pe aceste șantiere, acesta este adevărul”, spunea Mark Owen Jones. Cel mai probabil numărul real al deceselor nu va fi publicat niciodată, iar estimarea lui Hassan Al-Thawadi ar putea să fie varianta agreată de Qatar.

