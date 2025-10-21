Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu locuințele afectate de explozia din Rahova și cum vor fi despăgubiți proprietarii? Autoritățile și companiile de asigurări încep să dea primele semne de răspuns, însă multe întrebări rămân încă fără soluție.

Vor primi toți locatarii din Rahova despăgubiri după explozia devastatoare?

După tragedia din Rahova, tot mai mulți locatari încearcă să afle dacă vor putea primi despăgubiri pentru pagubele uriașe suferite. FANATIK a stat de vorbă cu reprezentanții UNSAR, care au venit cu primele date oficiale despre numărul locuințelor asigurate.

„Până în acest moment vă pot spune că din partea companiilor de asigurări membre UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România) am primit un raport în care se arată că avem un număr de aproximativ 320 de asigurări facultative care aparțin locuințelor posibil a fi afectate de această explozie întâmplată vineri în cartierul Rahova.

Este numărul de polițe care corespunde unui număr de locuințe din acel bloc afectat, dar și din împrejurimi. Nu pot garanta că toate cele 320 de polițe vor fi activate ca urmare a acestui incident”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Alina Bărbulescu de la UNSAR.

Cine a încasat deja banii în cont după deflagrație

Chiar dacă au trecut doar patru zile de la tragicul avansează, iar companiile de asigurări încep să plătească primele despăgubiri locatarilor afectați. Reprezentanții UNSAR au oferit, pentru FANATIK, primele date concrete despre numărul polițelor active și stadiul dosarelor de daună, subliniind gravitatea situației pentru locuințele complet distruse.

„Deja au fost contactați peste 270 de asigurați, adică 270 de locatari care au avut aceste polițe de asigurare facultative în vigoare. Au fost deschise deja 27 de dosare de daună, dintre care cel puțin 7 sunt daună totală.

De asemenea, 3 locatari și-au primit banii în cont în baza proceselor de autoconstatare pe care le-au efectuat. În baza fotografiilor trimise, companiile de asigurări au trimis o ofertă de despăgubire pe care aceștia au acceptat-o. Vorbim de locuințe care sunt afectate parțial. Valoarea alocată. Unii au doar o tâmplărie afectată sau doar o parte din zidărie”, a precizat reprezentanta Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Ce se întâmplă cu locatarii care vor rămâne fără acoperiș deasupra capului

Situația devine tot mai dificilă pentru locatarii blocului grav afectat din Rahova. În timp ce autoritățile discută posibilitatea demolării clădirii, reprezentanții UNSAR explică ce se va întâmpla cu proprietarii care aveau polițe de asigurare active și cum vor fi despăgubiți cei afectați integral.

„În cazul acestui incident, vorbim de explozia din Rahova, anumite locuințe deja știm că sunt afectate integral. Din informațiile din presă aflăm că acest bloc ar putea fi demolat. Deci, vorbim de locuințe care vor fi afectate integral.

Acei proprietari de locuință care au o asigurare facultativă și valoarea înscrisă în poliță corespunde valorii reale, au garanția sprijinului financiar necesar pentru a-și achiziționa o altă locuință. Pentru ceilalți care poate nu au bunurile acoperite, vor primi doar contravaloarea clădirii”, a mai menționat Alina Bărbulescu, pentru FANATIK.

Câte locuințe din România sunt, de fapt, asigurate complet

Explozia din Rahova a readus în atenție problema gradului scăzut de asigurare a locuințelor din România. Reprezentanții UNSAR atrag atenția că, deși interesul pentru polițele facultative este în creștere, majoritatea românilor încă nu beneficiază de protecția completă în caz de dezastru.

„În prezent, aproape 2 din 10 locuințe sunt asigurate complet. Asta înseamnă că dețin și o poliță facultativă pentru locuință. Și cu toate astea, zilnic, se plătesc peste 100 de dosare de daună”, a punctat purtătoarea de cuvânt de la UNSAR.

Ce șanse au proprietarii fără asigurare să-și recupereze locuințele după explozia din Rahova

Pe zi ce trece, contextul locatar devine tot mai complicat, iar unele cazuri ridică semne de întrebare privind protecția legală și financiară a proprietarilor. Unii dintre cei care nu aveau asigurări și-au contactat deja avocați pentru a se asigura că nu vor rămâne fără locuință și că drepturile lor vor fi apărate. Printre aceștia se numără și Ghiță Găinaru, unul dintre locatarii blocului, reprezentat de avocata Beatrice Comăniceanu.

„Nu erau senzori de gaz la toate apartamentele. Nici clientul meu nu avea. Nu avea centrală proprie. Nu avea nici asigurare la casă.

Eu reprezint partea vătămată. Nu contează dacă a rămas sau nu fără casă. Nimeni nu știe momentan cum stau lucrurile. Oamenii sunt afectați din punct de vedere pecuniar, nu mai zic că și din punct de vedere psihologic”, a spus, pentru FANATIK, Beatrice Comăniceanu, avocata care îl reprezintă pe Ghiță Găinaru, unul dintre locatarii blocului din Rahova.