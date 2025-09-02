Câți români au pierdut bani din pensie începând de la 1 august 2025. A apărut CASS pentru bătrâni. Poziția CCR

Aproximativ 1,8 milioane de pensionari sunt deja afectați de măsurile guvernului Bolojan referitoare la plata CASS. În prezent, România are aproape 4,7 milioane de pensionari.

ADVERTISEMENT

Cum se calculează CASS la pensii de la 1 august 2025

La începutul lunii iulie, Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, alături de întregul său cabinet, , care prevede aplicarea unei cote de 10% pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei.

Începând cu 1 august 2025, pensionarii români încasează mai puțini bani. Cota de impozitare propusă de guvernul Bolojan se aplică pentru suma ce depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, pentru o pensie de 4.500 de lei, CASS se aplică doar la suma de 1.500 de lei (diferența dintre valoarea pensiei și plafonul de 3.000 de lei), rezultând o reținere de 150 de lei pe lună.

ADVERTISEMENT

Din cele 1,8 milioane de pensionari afectați de , circa un milion încasează peste 4.000 de lei și achită contribuții de peste 100 de lei pe lună. Informația apare din datele transmise de ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, la solicitarea Camerei Deputaților.

800.000 de pensionari achită CASS mai mic de 100 de lei pe lună

1.000.000 de pensionari achită CASS mai mare de 100 de lei pe lună

ADVERTISEMENT

Câte persoane erau scutite de plata CASS până la 1 august

Manole mai spune că suma preconizată a fi adusă la buget ca urmare a aplicării Legii privind unele măsuri fiscal bugetare este de circa 341 milioane lei (68,2 milioane euro). Atât speră Guvernul României să încaseze de la pensionari pentru a mai acoperi din deficitul bugetar.

ADVERTISEMENT

Măsura era necesară, mai susține ministrul, în condițiile în care doar numărul persoanelor scutite de contribuție îl depășea de aproape două ori pe cel al plătitorilor.

”Prin urmare, la sfârșitul anului 2024, potrivit evidențelor la nivelul CNAS, figurau un număr de 10,3 milioane de persoane scutite de plata contribuției și un număr de 6,3 milioane de persoane plătitoare.

ADVERTISEMENT

În acest context, se impune intervenția de urgență în Legea nr 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asupra prevederilor referitoare la acordarea calității de asigurat, în vederea restrângerii numărului de persoane asigurate fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (…) respectiv eliminarea obligației privind plata acestei contribuții de către persoanele fizice care obțin venituri din pensii, precum și de către persoanele asigurate care au în întreținere soț/soție/părinți fără venituri proprii, și optează pentru plata contribuției în vederea asigurării persoanelor aflate în întreținere”, a arătat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Florin Manole amintește de faptul că vor exista în continuare categorii de persoane exceptate de la plata contribuției. Este vorba despre categorii speciale, vulnerabile, pentru care statul asigură protecție și servicii gratuite și în alte sectoare decât cel al serviciilor medicale: copii, elevii, studenții, veteranii de război, văduvele de război, femei însărcinate, etc.

Cum s-a răzgândit CCR în chestiunea CASS la pensii: în 2022 era neconstituțional

Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare, pachetul I, adică PL-x 230/2025 a fost atacat la CCR printr-o sesizare de neconstituționalitate, însă la data de 22 iulie, Curtea Constituțională a respins obiecțiunile. Ulterior, legea a fost promulgată prin decret la data de 25 iulie 2025.

Interesant este că în decembrie 2022, Curtea Constituțională a României declara neconstituțională impozitarea pensiilor de peste 4.000 de lei, obligând guvernul să restituie sumele percepute ca CASS. Informația a fost confirmată și de actualul ministru al muncii, potrivit documentului citat.

”Sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titul de contribuții sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022, s-au restituit lunar în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, în baza OUG nr 4/2023.

Conform evidenței financiar-contabile, sumele restituite sunt în valoare totală de 422.258.391 lei”, spune Florin Manole.

În 2011, CCR spunea că pensionarii trebuie să achite CASS

Între timp, CCR s-a răzgândit și consideră că obligația cetățenilor de a contribui prin impozite și taxe la cheltuieli publice reprezintă o chestiune constituțională. La fel spunea și în 2011 când decreta că ”în cazul sistemului public de sănătate, aceste cheltuieli publice vizează îndeplinirea obligației constituționale a statului de a asigura ocrotirea sănătății și protecția socială a cetățenilor”.

Drept urmare, în ianuarie 2011, pensiile mai mari de 740 de lei au fost obligați să plătească contribuții de asigurări de sănătate. În 2017, guvernul a luat decizia de a suporta CASS de la bugetul de stat. În fine, de la 1 ianuarie 2018, executivul a decis să pensionarii vor fi exceptați de la plata contribuției de asigurări la sănătate iar în 2022 a încercat să reintroducă CASS însă nu a reușit din cauza CCR.