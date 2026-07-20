Câți români au urmărit finala CM 2026, Spania – Argentina. Antena 1 și-a demolat concurența

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„Furia Roja” domină fotbalul. Spania a învins Argentina cu 1-0 în finala Cupei Mondiale 2026 și a pus mâna pe marele trofeu. Nu doar pe teren s-a scris istorie, ci și în fața televizoarelor, unde Atena 1 și AntenaPLAY au dat lovitura din punct de vedere al cifrelor de audiență.

Umilință istorică pentru Messi și Argentina în finala care a spulberat toate recordurile de audiență în România

Naționala Spaniei, actuala campioană a Europei, și-a demonstrat supremația absolută în fotbalul internațional, reușind să fie încoronată și campioană a Lumii. Defensiva ibericilor a fost impecabilă: Spania a devenit prima echipă care câștigă trofeul încasând un singur gol pe tot parcursul competiției (în sfertul de finală cu Belgia).

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De partea cealaltă, . Sud-americanii nu au reușit să expedieze nici măcar un șut spre poarta Spaniei pe parcursul celor 90 de minute, o contraperformanță întâmplată în premieră absolută într-o finală mondială.

Marele favorit al fanilor, . Premiile individuale au fost monopolizate de iberici: Rodri a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist al turneului, Unai Simon a fost recunoscut drept cel mai bun portar, iar senzația Pau Cubarsi a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, la doar 19 ani! Singurul premiu care a „scăpat” a fost „Gheata de aur”, obținută de Kylian Mbappe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.

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Audiențe astronomice pentru Antena 1: Peste 3.8 milioane de români în minutul de aur

Meciul care a decis regina lumii a ținut România cu sufletul la gură. Transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY (în intervalul 22:06 – 01:02), confruntarea a condus clasamentul audiențelor pe absolut toate categoriile de public, stabilind un record absolut pe piața din România.

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Cifrele pe publicul comercial (21-54 de ani) sunt de-a dreptul zdrobitoare: Antena 1 a înregistrat o cotă de piață de 75.3% și 24.4 puncte de rating! Prin comparație, locul 2, ocupat de Pro TV, a avut doar 7.5% cotă de piață și 2.4 puncte de rating. Dominația a fost totală și la nivel național, iar în „minutul de aur” (ora 23:29), peste 3.8 milioane de telespectatori urmăreau spectacolul de pe MetLife Stadium. Aceste cifre le depășesc net pe cele înregistrate la ultimele trei mondiale difuzate de TVR, dar și pe cele ale finalelor de EURO difuzate în trecut de Pro TV.

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Nici platforma AntenaPLAY nu s-a lăsat mai prejos, stabilind noi recorduri: peste 2 milioane de utilizatori unici, aplicații mobile descărcate de 5 ori mai mult decât într-o perioadă obișnuită și peste 4 milioane de ore de conținut World Cup consumate!

Ce urmează pentru fanii fotbalului românesc. Ce pregătește Antena 1

Spectacolul fotbalistic nu se oprește aici. Atenția fanilor se mută pe echipa națională, care va debuta într-o nouă campanie de Nations League. Urmează „toamna marilor speranțe”, cu patru meciuri de foc programate în doar zece zile, între 25 septembrie și 5 octombrie, transmise exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY. În plus, postul Antena 1 a anunțat deja că și următoarea ediție a Cupei Mondiale, cea din 2030, va fi difuzată în exclusivitate tot în universul Antena.