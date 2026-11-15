Câți români au urmărit la TV România – Polonia. Antena 1, lider detașat de audiență

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Prima victorie a României în UEFA Nations League i-a adus Antenei 1 poziția de lider de audiență. Peste 45.000 de suporteri au fost prezenți pe Arena Națională și alte milioane de români au privit meciul pe micile ecrane.

Meciul România – Polonia i-a adus Antenei 1 statutul de lider de audiență

Echipa națională a României trezește de fiecare dată un interes uriaș, indiferent de situația în care se află. În acest moment, „tricolorii” se aflau într-o situație critică, Totuși acest lucru nu i-a făcut pe suporteri să nu vină la stadion sau să nu deschidă televizorul.

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Cei ce au ales să facă asta nu au regretat, întrucât naționala lui Hagi a obținut prima victorie, cu 2-1 în fața Poloniei. Astfel, cel de-al cincilea meci al României în Nations League 2026, România – Polonia, transmis aseară în direct pe Antena 1 în intervalul 21.45 – 23.41, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 9 puncte de rating şi 37.5% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.7 puncte de rating şi 19.8% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 11.5 puncte de rating şi 36.3% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4 puncte de rating şi 12.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 11.4 puncte de rating şi 35.1% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 14.1% cota de piață.

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Câți români se uitau la România – Polonia în „minutul de aur”

minutul de maximă audiență a avut loc la ora 23:29, când toți suporterii stăteau cu sufletul la gură, la scorul de 2-1 pentru fotbaliștii lui Gică Hagi. La acel moment, nu mai puțin de 2,2 milioane de telespectatori urmăreau partida. Următorul test pentru naționala lui Hagi va fi la Zenica, împotriva Bosniei. Formația ce ne-a învins la București cu scorul de 4-2 nu mai are niciun obiectiv înaintea ultimului meci, fiind imposibil să mai ocupe prima poziție, dar și să piardă locul al doilea.