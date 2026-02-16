Câți români au urmărit meciul Universitatea Craiova – FCSB la TV. Coșmarul echipei lui Gigi Becali a ținut România lipită de ecrane

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus la limită în meciul cu FCSB de duminică, scor 1-0, consolidându-și poziția de lider în Liga 1. Pentru echipa lui Gigi Becali, înfrângerea de la Craiova reprezintă un pas în spate în lupta pentru asigurarea unei poziții în play-off.

Peste un milion de români au urmărit înfrângerea FCSB din meciul cu Universitatea Craiova

Partida Universitatea Craiova – FCSB din returul SuperLiga a reprezentat un interes deosebit din partea publicului. Peste un milion de români au urmărit meciul în direct pe cele două canale pe care a fost transmis: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Potrivit datelor transmise de Kantar Media, un număr de 908.000 români au urmărit Digi Sport 1 în intervalul 20:00 – 21:56, la nivel național. Acest lucru se traduce printr-un rating de 5,18 și un share de 11,8%, raportate la media pieței.

Dintre aceștia, 554.000 de persoane provin din mediul urban, și un share de 13,9%.

Prima Sport 1 a avut o audiență mai modestă: 276.000 de persoane au rămas în fața televizoarelor în timpul partidei, respectiv 1,58 puncte de rating și 3,5% share.

La nivel urban, Prima Sport 1 a fost urmărit de 130.000 de români, echivalentul a 1,31 puncte de rating și 3,3% share.

Câți bărbați s-au uitat la înfrângerea FCSB din Bănie

Pe targetul comercial (21-59 ani), Digi Sport 1 a înregistrat rezultate spectaculoase atât pe Național (551.000 de persoane, 5,81 rating, 14% share) cât și pe Urban (325.000 de persoane, 5,05 rating, 17,2 share).

De cealaltă parte, Prima Sport 1 a fost urmărită de 163.000 de persoane cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, adică 1,71 puncte rating și 4,1% share (Național). Dintre aceștia, 67.000 au fost din mediul urban, adică 1,24 puncte rating și 3,5% share.

Cum era de așteptat, bărbații au fost mai interesați de deznodământul confruntării: 220.000 de bărbați din mediul urban (21-59 ani) au urmărit partida pe Digi Sport 1 (8,48 puncte rating și 23,1% share), și 50.000 au preferat Prima Sport 1 (1,93 puncte rating și 5,3% share).

Tensiune mare, reușite puține în partida dintre U Craiova – FCSB

Duminică seara, cu 1-0 în derby-ul etapei a 27-a, disputat pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie.

Soarta partidei s-a decis înainte de pauză, mai precis în minutul 23, după un gol înscris de Assad Al-Hamwlawi. Prin această victorie, Craiova și-a consolidat poziția de lider al clasamentului, cu 53 de puncte. De cealaltă parte, FCSB a rămas pe locul 10, cu 40 de puncte. Echipa bucureșteană păstrează, însă, șanse la calificarea în play-off.

Înfrângerea din Bănie a venit la doar trei zile după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României, după un egal cu Universitatea Craiova.