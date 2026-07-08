Câți români au văzut remontada faraonică! Antena 1 a dat lovitura în topul audiențelor

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Faza optimilor de la Campionatul Mondial 2026 s-a încheiat. Meciul care va rămâne în amintirea microbiștilor este, cu siguranță, Egipt – Argentina 2-3, partidă în care sud-americanii au revenit după ce au fost conduși cu două goluri. Antena 1 a înregistrat noi cifre impresionante cu ocazia partidei dintre cele două.

Antena 1, lider autoritar cu meciul Egipt – Argentina 2-3

Egipt a fost la un pas de o calificare istorică în sferturile CM 2026 după o prestație de excepție în fața Argentinei, campioana mondială en-titre. , după ce au fost conduși, . Această partidă a fost prilejul ideal pentru Atena 1 să dea o nouă lovitură pe piața audiențelor.

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Postul de televiziune a condus clasamentul audiențelor în Prime Time și pe întreaga zi de 7 iulie 2026, marcând a 27-a zi consecutivă în care Campionatul Mondial a plasat postul pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor. Partidele Argentina – Egipt, Elveția – Columbia și SUA – Belgia au fost prima opțiune de vizionare pe toate segmentele importante de public (comercial, urban și național)

Partida dintre Egipt și Argentina a înregistrat un rating cu 44.8% cotă de piață și 9.4 puncte, urmată de Pro Tv cu 16.8% cota de piaţă și 3.5 puncte de rating, date contorizate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 37.2% cotă de piaţă și 10.6 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 14.9% cota de piaţă și 4.2 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 32.2% cotă de piaţă și 8.5 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 18.1% cota de piaţă și 4.8 puncte de rating. În minutul de aur, 20.56, aproape 2.1 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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Românii au urmărit și Elveția – Columbia (0-0 / 4-3 d.p.)

Elveţia – Columbia, decisă la penalty-uri, rezultat 4-3, s-a impus și ea ca lider detașat de audienţă. În intervalul 23.00 – 01.51, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 42.7% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Pro TV cu 11.4% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 36.5% cota de piaţă, fiind urmată tot de Pro TV cu 8.6% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 32.7% cotă de piaţă, faţă de doar 11.5% ȋnregistrată de Pro TV.

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Ce meciuri din sferturile CM 2026 se văd pe Antena 1

Competiția continuă cu faza sferturilor, ale căror meciuri se vor desfășura în perioada 9-12 iulie. Antena 1 și AntenaPLAY vor transmite în direct următoarele confruntări:

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Franța – Maroc (joi, ora 23:00, Boston)

Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles)

Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami)

Argentina – Elveția (duminică, ora 04:00, Kansas)