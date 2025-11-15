Câți români mai cred în calificarea României la CM 2026. Procentul este unul surprinzător. Sondaj național FANATIK / Inscop Research

ADVERTISEMENT

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, sponsorizat de Superbet, este un nou proiect de mare anvergură marca FANATIK. Sondajul de maxim interes al momentului este legat de întrebarea “Credeți că echipa națională de fotbal a României se va califica la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada?”

Sondaj FANATIK -INSCOP Research: 55,4% dintre români cred că naționala se va califica la Cupa Mondială din 2026

Deși sunt deja mai bine de 27 de ani de la ultima participare a României la un turneul final, Cupa Mondială din 1998, fanii români dau dovadă de foarte mult optimism. 55,4% dintre românii care au participat la sondajul realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK au apreciat că “tricolorii” vor reuși o calificare istorică pentru turneul final din vară. 31,3% sunt cei care sunt de părere că vom rata calificarea la Campionatul Mondial pentru a șaptea oară consecutiv.

ADVERTISEMENT

România se va califica la Campionatul Mondial 2026?

Da – 55,4%

Nu – 31,3%

Nu știu / nu răspund: 13,4%

Cum a fost realizat, de fapt, sondajul FANATIK

Sondajul despre calificarea României la Campionatul Mondial, realizat de INSCOP RESEARCH, la comanda FANATIK, este parte din Barometrul Național al Sportului Românesc. O serie de sondaje reprezentative la nivel național, cu număr record de repondenți și un nivel de acuratețe fără precedent la astfel de proiecte.

ADVERTISEMENT

Criterii, voturi și metodologia completă

Toate sondajele din Barometrul Național al Sportului Românesc au fost realizate pe un eșantion record de 1500 de repondenți. Iar marja de eroare este considerabil mai mică, doar +/- 2,5%, față de sondajele obișnuite, care se fac cu doar 1100 de repondenți. Datele pentru sondajele realizate de INSCOP Research la comanda FANATIK au fost culese în perioada 10-21 octombrie. Tot în cadrul Barometrului Național al Sportului Românesc, de la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Tinerii au încredere în tricolori, generația 60+ este mai degrabă sceptică

Datele din acest sondaj sunt extrem de interesante dacă le analizăm din perspectiva votului venit de la categoriile de vârstă. Este clar că tinerii au mare încredere în tricolori, cu 73% voturi pentru “Da” din categoria 18-29 de ani. În vreme ce scepticii sunt preponderent din categoria 60+, cu 36% pentru “Nu” la întrebarea despre calificare.

România se califică la Campionatul mondial

18-29 ani: Da – 73% / Nu – 25%

30-44 ani: Da – 67% / Nu – 28%

45-59 ani: Da – 61% / Nu – 34%

60+ ani: Da – 58% / Nu – 36%

Clasament România

, de la ora 21:45, la Zenica, Este meciul care va clarifica foarte mult situația “tricolorilor” în grupa H din preliminariile pentru Cupa Mondială. România încă mai speră la primul loc, care ar aduce calificarea directă la turneul final, dar pe de altă parte poate ajunge chiar pe locul 4 dacă pierde la Zenica.

1. Austria – 15 puncte

2. Bosnia și Herțegovina – 13 puncte

3. România – 10 puncte

4. Cipru – 8 puncte

5. San Marino 0 puncte.

Cum s-a schimbat încrederea fanilor față anul trecut

Încrederea fanilor în echipa națională a României a crescut considerabil după ce “tricolorii” au câștigat grupa din preliminariile pentru Campionatul European din 2024, iar apoi au avut prestații solide și la turneul final. Parcursul bun din toamna trecută, chiar dacă în fața unor echipe mai modeste, ridicase nivelul de încredere la cote la care nu mai fusese de foarte mulți ani.

Doar că preliminariile pentru Campionatul Mondial au început cum nu se putea mai rău, un eșec în luna martie, pe Arena Națională, în fața Bosniei. Iar lucrurile au mers din rău în mai rău în următoarele luni, după un eșec și în fața Austriei, în iunie, iar mai apoi un egal în Cipru în luna septembrie. Totuși, cele mai multe dintre răspunsurile din acest sondaj au venit la scurt timp după ce România trecea de Austria, scor 1-0, de aici și creșterea evidentă a nivelului de încredere.

De ce cred românii că România va merge la Mondiale

Sunt mai mulți factori care îi fac pe fani să rămână încrezători că România poate să revină la Campionatul Mondial după o foarte lungă perioadă de pauză. Este vorba în primul rând de noul format al turneului. Pentru prima data în istoria Cupei Mondiale vor fi 48 de echipe la start, deci mai multe șanse de calificare. Așa se face că România păstrează șanse să ajungă la turneul final indifferent de rezultatul de sâmbătă și indifferent de locul pe care termină grupa.

Asta pentru că din postura de câștigătoare a unei grupe din Nations League, Liga C, “tricolorii” au deja un loc asigurat la barajul care va avea loc în primăvară. Un play-off la care vor fi în total 16 echipe, dintre care se aleg ultimele 4 reprezentante ale Europei la Cupa Mondială. Vor fi cele 12 echipe care termină pe locul 2 în grupă, plus alte patru câștigătoare de grupe în Nations League. România are deja locul asigurată prezența în play-off prin intermediul Nations League.

Cei care nu cred în calificare: principalele argumente

Sunt argumente solide și pentru sceptici, totuși. În primul rând, șansele la locul 1, care ar asigura calificarea directă, sunt foarte mici realistic vorbind. Austria are 5 puncte peste tricolori în acest moment și ar mai avea nevoie de două puncta din meciurile cu Cipru, deplasare, și Bosnia Herțegovina, acasă, pentru a termina sigur peste “tricolori”.

Pentru locul 2, pe care România ar termina dacă învinge la Zenica, “tricolorii” pot merge în play-off din postura de cap de serie. Ceea ce ne-ar putea asigura un adversar mai facil în semifinale, dar și un meci pe propriul teren. Practic, pentru a ajunge la Campionatul Mondial, România ar trebui să câștige două meciuri, ambele disputate într-o singură manșă. Italia, Turcia, Ucraina și Polonia sunt printre adversarele cele mai complicate pe care “tricolorii” le-ar putea avea de înfruntat.

Ce urmează pentru România în preliminarii

O eventuală victorie a României la Zenica îi poate ține pe tricolori în cursa pentru locul 1. Asta dacă Austria nu se impune în Cipru. Locul 1 duce direct la Cupa Mondială, ceea ce ar reprezenta o performanță uriașă pentru “tricolori”. Indiferent că va termina pe locul 2 sau mai jos, pentru România este clar că va urma prezența în play-off, barajul pentru calificarea la turneul final. Ultimul meci din aceste preliminarii, pe 18 noiembrie, cu San Marino, ar trebui să fie o simplă formalitate pentru “tricolori”.

Cele două meciuri din faza play-off, în care România va ajunge dacă nu termină grupa pe locul 1, vor avea loc la finalul lunii martie. Pe 26 martie se joacă semifinalele, fază în care România este cap de serie doar dacă termină grupa pe locul 2. Adică dacă va câștiga în Bosnia. Iar pe 31 martie este finala pentru calificarea la Mondial, în care România nu va mai fi cap de serie. Este obligatoriu ca naționala lui Mircea Lucescu să câștige ambele meciuri din faza play-off pentru a merge la Cupa Mondială.