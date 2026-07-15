Câți români s-au uitat la calificarea Spaniei în finala Campionatului Mondial! Antena 1 a bătut recordul de audienţă de la CM 2026

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Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic își cunoaște deja prima finalistă. Iubitorii fotbalului din toată lumea s-au putut bucura de partida dintre Franța și Spania, ibericii reușind să domine total naționala lui Didier Deschamps. , prima semifinală a turneului a atras foarte mulți spectatori.

Antena 1, lider autoritar cu meciul Franța – Spania de la CM 2026

. Partida disputată la AT&T Stadium (Texas), transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opțiune pentru telespectatorii români, având 58.8 cotă de piaţă și 17.2% puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 15.2 cotă de piaţă și 4.5% puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Pe Antena 1 s-au uitat 3,27 milioane de telespectatori.

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La nivelul publicului urban a fost înregistrată o cotă de piață de 50.5 cotă de piaţă și 17% puncte de rating, A1 fiind urmată de Pro TV cu 11.4 cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 44.8 cotă de piaţă și 15% puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu cu 11.9 cotă de piață. În minutul de aur, 22:51, partida transmisă în direct pe Antena 1 a fost urmărită de peste 2.9 milioane de telespectatori, fiind un record la această ediție.

Antena 1, lider la nivelul întregii zile

Partida Franța – Spania a contribuit și la faptul că Antena 1 a condus clasamentul audiențelor la nivelul întregii zile, cu 3.0 puncte de rating și 29,1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 9.0 puncte de rating și 39% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Fără doar și poate, postul TV va atrage foarte mulți privitori și la partida dintre Anglia și Argentina. Antena 1 va difuza a doua semifinală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Totodată, actul final va putea fi urmărit pe același canal, duminică, 19 iulie.

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