Câți români s-au uitat la calificările Angliei și Argentinei în semifinalele CM 2026! Antena 1, din nou fără adversar

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Campionatul Mondial din SUA a oferit o nouă noapte albă iubitorilor de fotbal din România. Norvegia – Anglia s-a jucat de la 00:00, în timp ce Argentina – Elveția a început la ora 04:00, iar ambele meciuri au avut prelungiri. Antena 1 a fost din nou lider de audiență incontestabil.

Câți români au văzut Norvegia – Anglia la miezul nopții

Deși meciurile nu au fost la ore accesibile publicului din România, acest lucru nu i-a împiedicat pe adevărații pasionați să-și petreacă noaptea urmărind cele mai mari staruri ale fotbalului mondial. La miezul nopţii, toţi ochii au fost pe cea de-a treia confruntare din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal,

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În intervalul 00:01 – 02:00, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor, cu 49.2% cotă de piață, urmată de Pro TV cu 15.6% cota de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 44.8% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 10% cotă de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.2% cotă de piaţă, urmată tot de Pro TV cu 11% cotă de piaţă. În minutul de aur, 00:45, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Argentina s-a calificat în semifinale, unde va întâlni Anglia

În aceeași zi, de la ora 04:00, Argentina a întâlnit Elveția și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial, acolo unde va întâlni Anglia. Meciul din Kansas City s-a terminat cu scorul de 1-1 după 90 de minute, însă sud-americanii au reușit să se impună în prelungiri.

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Naționala lui Murat Yakin a evoluat cu un om mai puțin pe teren din minutul 72, Argentina a înscris din nou în prelungiri printr-o execuție de clasă a lui Julian Alvarez, iar apoi a reușit să închidă meciul prin golul pe contraatac al lui Lautaro Martinez.