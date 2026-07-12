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Câți români s-au uitat la calificările Angliei și Argentinei în semifinalele CM 2026! Antena 1, din nou fără adversar

Antena 1 a fost din nou lider de audiență într-o noapte în care microbiștii români nu au dormit! Câte persoane au avut televizoarele deschise pe Norvegia - Anglia
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 12:28
Cati romani sau uitat la calificarile Angliei si Argentinei in semifinalele CM 2026 Antena 1 din nou fara adversar
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Câți români au văzut în direct calificarea Angliei în semifinalele CM 2026. Foto: hepta.ro
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Campionatul Mondial din SUA a oferit o nouă noapte albă iubitorilor de fotbal din România. Norvegia – Anglia s-a jucat de la 00:00, în timp ce Argentina – Elveția a început la ora 04:00, iar ambele meciuri au avut prelungiri. Antena 1 a fost din nou lider de audiență incontestabil.

Câți români au văzut Norvegia – Anglia la miezul nopții

Deși meciurile nu au fost la ore accesibile publicului din România, acest lucru nu i-a împiedicat pe adevărații pasionați să-și petreacă noaptea urmărind cele mai mari staruri ale fotbalului mondial. La miezul nopţii, toţi ochii au fost pe cea de-a treia confruntare din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal, Norvegia – Anglia, rezultat 1-2, după prelungiri.

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În intervalul 00:01 – 02:00, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor, cu 49.2% cotă de piață, urmată de Pro TV cu 15.6% cota de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 44.8% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 10% cotă de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.2% cotă de piaţă, urmată tot de Pro TV cu 11% cotă de piaţă. În minutul de aur, 00:45, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Argentina s-a calificat în semifinale, unde va întâlni Anglia

În aceeași zi, de la ora 04:00, Argentina a întâlnit Elveția și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial, acolo unde va întâlni Anglia. Meciul din Kansas City s-a terminat cu scorul de 1-1 după 90 de minute, însă sud-americanii au reușit să se impună în prelungiri.

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Naționala lui Murat Yakin a evoluat cu un om mai puțin pe teren din minutul 72, când Breel Embolo a văzut al doilea cartonaș galben pentru o simulare. Argentina a înscris din nou în prelungiri printr-o execuție de clasă a lui Julian Alvarez, iar apoi a reușit să închidă meciul prin golul pe contraatac al lui Lautaro Martinez.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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