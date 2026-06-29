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Câți români s-au uitat la Istvan Kovacs arbitrându-l pe Lionel Messi. Antena 1 și-a demolat concurența și în Canada – Africa de Sud

Antena 1 face legea la capitolul audiențe pe perioada Campionatului Mondial 2026. Cifre uriașe înregistrate la meciul în care Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Lionel Messi, dar și la prima confruntare din șaisprezecimi.
Mihai Dragomir
29.06.2026 | 10:50
Cati romani sau uitat la Istvan Kovacs arbitrandul pe Lionel Messi Antena 1 sia demolat concurenta si in Canada Africa de Sud
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Antena 1 a dat lovitura din nou. Audiențe record după meciul arbitrat de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Campionatul Mondial 2026 este în plină desfășurare, iar Antena 1 profită din plin de difuzarea meciurilor celei mai mari și importante competiții sportive din lume. Postul TV din trustul Intact Media Group a înregistrat noi cifre uriașe în rândul audiențelor cu ocazia partidei Iordania – Argentina 1-3, arbitrată de Istvan Kovacs, dar și datorită primului meci din șaisprezecimi, Africa de Sud – Canada 0-1.

Românii l-au urmărit în număr mare pe Istvan Kovacs la centru în meciul Iordania – Argentina 1-3 de la Campionatul Mondial 2026

Grupa J de la CM 2026 s-a încheiat cu meciul Iordania – Argentina 1-3, în care sud-americanii au obținut a 3-a victorie din tot atâtea meciuri jucate până acum la această ediție de turneu final. La centru s-a aflat Istvan Kovacs, cel care a fost martor pe viu la golul direct din lovitură liberă al lui Lionel Messi. România a fost cu ochii pe acest meci.

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Datele de audienţă au fost furnizate luni, 29 iunie, iar rezultatele au propulsat postul Antena 1 pe prima poziție. Mai exact, meciul în care Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Lionel Messi a înregistrat 34.4% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Antena 1, cifre record cu ocazia meciului Canada – Africa de Sud 0-1 din șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026

Transmisiunea meciului Canada – Africa de Sud 0-1, primul din faza șaisprezecimilor, a plasat Antena 1 pe poziția de lider detașat de audiență pe toate segmentele de public: 30.2% cotă de piață și 6.4 puncte de rating, În „minutul de aur” al partidei, transmisia a fost urmărită de peste 1,2 milioane de telespectatori.

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Pro Tv s-a clasat pe poziția secundă, cu 18.9% cota de piaţă și 4 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 24.6% cotă de piaţă și 6.7 puncte de rating, în timp ce Pro TV a înregistrat 13.1% cota de piaţă și 3.5 puncte de rating.

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Chiar și la nivelul ȋntregii ţări, Antena 1 a ȋnregistrat 21.6% cotă de piaţă și 5.9 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 16.1% cota de piaţă și 4.4 puncte de rating. De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.2 puncte de rating și 19% cota de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Ce meciuri se văd pe Antena 1 luni, 29 iunie

Meciurile de la Campionatul Mondial 2026 continuă cu ziua de luni, 29 iunie. Antena 1 vă oferă 3 partide mega interesante din șaisprezecimile competiției. Iată programul zilei:

  • Ora 20:00: Brazilia – Japonia
  • Ora 23:30: Germania – Paraguay
  • Ora 04:00: Olanda – Maroc

audiențe antena 1

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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