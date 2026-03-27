Câţi români s-au uitat la TV la Turcia – România. S-a bătut recordul de audienţă din 2025

Meciul decisiv pe care „tricolorii” l-au jucat la Istanbul pentru calificarea la Mondiale a spulberat audienţele. Numărul telespectatorilor care s-au uitat la Prima TV în intervalul orar 19.00 – 21.00, în care s-a jucat meciul Turcia-România, este practic suma audienţelor tuturor celorlalte televiziuni la un loc.

Unul din trei români a avut televizorul deschis pe meciul Turcia-România

Meciul Turcia-România a bătut toate recordurile de audienţă de după EURO 2024, fiind cea mai urmărită partidă din campania de calificare la CM 2026. Aproape 2,6 milioane de persoane s-au aflat joi seara în faţa micilor ecrane, fiind depăşit recordul din 12 octombrie 2025, când aproape 2,2 milioane de români s-au bucurat de victoria României în meciul cu Austria, adusă de golul marcat de Vigil Ghiţă, în ultimul minut.

Top 5 audienţe 2025:

România-Austria, Antena 1, 12 octombrie, 2.146.000

România-Bosnia și Herțegovina, Antena 1, 21 martie, 1.895.000

Austria-România, Antena 1, 7 iunie, 1.796.000

Bosnia și Herțegovina-România, Prima TV, 15 noiembrie, 1.556.000

FCSB-Shkendija, Antena 1, 30 iulie, 1.446.000

Ratingul la nivel naţional înregistrat de Prima TV a fost de 14,8%, mai mult decât dublu al postului clasat pe locul secund, PRO TV, care a avut 6,3%, adică de un milion de telespectatori. De asemenea, pe intervalul orar amintit meciul comentat de Emil Grădinescu şi Costi Mocanu a avut un share de 34,7, ceea ce înseamnă că unul din trei români avea televizorul deschis pe Prima TV.

Pe target comercial, grupa de vârstă 21-59 de ani, meciul Turcia-România a înregistrat de asemenea, cifre nemaiîntâlnite în ultimul timp. Cu un share de 40% şi un rating de 15,1% Prima TV a dominat clar concurenţa, peste 1,4 milioane de telespectatori urmărind meciul pe care tricolorii l-au pierdut joi seara la Istanbul. Şi în acest caz cifrele sunt duble faţă de PRO TV, postul clasat pe locul 2. Aproximativ 600.000 de români au preferat ştirile şi serialul „Las Fierbinţi” în locul partidei de fotbal.

Meciul Turcia-România a avut audienţă mai mare decât toate celelalte televiziuni la un loc

De altfel, cumulând cifrele, mai multă audienţă decât toate celelalte televiziuni la un loc. Astfel, dacă pe Prima TV s-au uitat 2,58 milioane persoane, audienţa cumulată a celorlalte televiziuni abia dacă a depăşit 2,1 milioane de persoane. De asemenea, pe publicul comercial, în timp ce partida era era privită de 1,43 milioane de telespectatori, celelalte televiziuni abia adunau la un loc puţin peste 1,1 milioane de privitori.

Cu audienţele înregistrate joi seara, meciul Turcia-România a devenit cel mai urmărit eveniment sportiv de după EURO 2024. Recordurile all-time de audienţă rămân cele stabilite de tricolori la Campionatul European de acum doi ani, lider absolut de audienţă fiind partida cu Olanda, din optimi, care a fost urmărită de 4,86 milioane telespectatori. Din Top 3 mai fac parte meciul FCSB-Chelsea (4,74 milioane telespectatori), din 7 martie 2013, şi Middlesbrough-Steaua (4,7 milioane), din 27 aprilie 2006.

Top 5 audienţe all time: