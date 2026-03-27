Câţi români s-au uitat la TV la Turcia – România. S-a bătut recordul de audienţă din 2025

Partida Turcia – România a dominat categoric audiențele, partida difuzată joi seara de Prima TV fiind cel mai vizionat eveniment sportiv de după meciurile jucate de tricolori la Euro 2024.
Daniel Spătaru
27.03.2026 | 11:32
Cati romani sau uitat la TV la Turcia Romania Sa batut recordul de audienta din 2025
Meciul Turcia-Romînia a avut audienţe nemaiîntâlnite de televiziuni în ultimele 20 de luni Foto: colaj Fanatik
Meciul decisiv pe care „tricolorii” l-au jucat la Istanbul pentru calificarea la Mondiale a spulberat audienţele. Numărul telespectatorilor care s-au uitat la Prima TV în intervalul orar 19.00 – 21.00, în care s-a jucat meciul Turcia-România, este practic suma audienţelor tuturor celorlalte televiziuni la un loc.

Unul din trei români a avut televizorul deschis pe meciul Turcia-România

Meciul Turcia-România a bătut toate recordurile de audienţă de după EURO 2024, fiind cea mai urmărită partidă din campania de calificare la CM 2026. Aproape 2,6 milioane de persoane s-au aflat joi seara în faţa micilor ecrane, fiind depăşit recordul din 12 octombrie 2025, când aproape 2,2 milioane de români s-au bucurat de victoria României în meciul cu Austria, adusă de golul marcat de Vigil Ghiţă, în ultimul minut.

Top 5 audienţe 2025:

  • România-Austria, Antena 1, 12 octombrie, 2.146.000
  • România-Bosnia și Herțegovina, Antena 1, 21 martie, 1.895.000
  • Austria-România, Antena 1, 7 iunie, 1.796.000
  • Bosnia și Herțegovina-România, Prima TV, 15 noiembrie, 1.556.000
  • FCSB-Shkendija, Antena 1, 30 iulie, 1.446.000

Ratingul la nivel naţional înregistrat de Prima TV pentru partida Turcia-România a fost de 14,8%, mai mult decât dublu al postului clasat pe locul secund, PRO TV, care a avut 6,3%, adică  de un milion de telespectatori. De asemenea, pe intervalul orar amintit meciul comentat de Emil Grădinescu şi Costi Mocanu a avut un share de 34,7, ceea ce înseamnă că unul din trei români avea televizorul deschis pe Prima TV.

Pe target comercial, grupa de vârstă 21-59 de ani, meciul Turcia-România a înregistrat de asemenea, cifre nemaiîntâlnite în ultimul timp. Cu un share de 40% şi un rating de 15,1% Prima TV a dominat clar concurenţa, peste 1,4 milioane de telespectatori urmărind meciul pe care tricolorii l-au pierdut joi seara la Istanbul. Şi în acest caz cifrele sunt duble faţă de PRO TV, postul clasat pe locul 2. Aproximativ 600.000 de români au preferat ştirile şi serialul „Las Fierbinţi” în locul partidei de fotbal.

Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar...
Digi24.ro
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg

Meciul Turcia-România a avut audienţă mai mare decât toate celelalte televiziuni la un loc

De altfel, cumulând cifrele, meciul Turcia-România a adunat mai multă audienţă decât toate celelalte televiziuni la un loc. Astfel, dacă pe Prima TV s-au uitat 2,58 milioane persoane, audienţa cumulată a celorlalte televiziuni abia dacă a depăşit 2,1 milioane de persoane. De asemenea, pe publicul comercial, în timp ce partida era era privită de 1,43 milioane de telespectatori, celelalte televiziuni abia adunau la un loc puţin peste 1,1 milioane de privitori.

Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Digisport.ro
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner

Cu audienţele înregistrate joi seara, meciul Turcia-România a devenit cel mai urmărit eveniment sportiv de după EURO 2024. Recordurile all-time de audienţă rămân cele stabilite de tricolori la Campionatul European de acum doi ani, lider absolut de audienţă fiind partida cu Olanda, din optimi, care a fost urmărită de 4,86 milioane telespectatori. Din Top 3 mai fac parte meciul FCSB-Chelsea (4,74 milioane telespectatori), din 7 martie 2013, şi Middlesbrough-Steaua (4,7 milioane), din 27 aprilie 2006.

Top 5 audienţe all time:

  • România-Olanda, Pro TV, 2 iulie 2024, 4.866.000
  • FCSB-Chelsea, Pro TV, 7 martie 2013, 4.746.000
  • Middlesbrough-Steaua, TVR 1, 27 aprilie 2006, 4.700.000
  • Chelsea-Steaua, Pro TV, 14 martie 2013, 4.567.000
  • Franța-România, Pro TV, 10 iunie 2016, 4.543.000.
Naționala României U20, live video în Elite League. Numerele ”tricolorilor” lui Adrian Iencsi....
Fanatik
Naționala României U20, live video în Elite League. Numerele ”tricolorilor” lui Adrian Iencsi. Numărul 10, luat de un jucător din Liga 2
MM la Fanatik, vineri, 27 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica,...
Fanatik
MM la Fanatik, vineri, 27 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după Turcia – România
„Răzvan Burleanu e cancerul fotbalului românesc!” Atac furibund la adresa șefului FRF! Comparația...
Fanatik
„Răzvan Burleanu e cancerul fotbalului românesc!” Atac furibund la adresa șefului FRF! Comparația cu Mircea Sandu: „În 12 ani n-au scos un fotbalist de valoare”
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
iamsport.ro
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
