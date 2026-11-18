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România a pierdut cu Bosnia & Herțegovina, scor 1-2, marți, 17 noiembrie, și a terminat pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor. Cu toate acestea, echipa pregătită de Gică Hagi a continuat să atragă un număr important de telespectatori, iar cifrele înregistrate de Antena 1 confirmă interesul pentru prima reprezentativă.

Ce audiență a făcut Bosnia & Herțegovina – România 2-1. Peste 1,9 milioane de telespectatori în minutul de vârf

Partida disputată la Zenica, a fost lider de audiență pe toate categoriile de public monitorizate. Pe segmentul comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani din mediul urban, Antena 1 a înregistrat 9,8 puncte de rating și o cotă de piață de 37,7%. În același interval, Pro TV, principalul competitor, a obținut 6,1 puncte de rating și 23,3% cotă de piață.

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La nivelul publicului urban, Antena 1 a înregistrat 10,4 puncte de rating și 32,4% cotă de piață, în timp ce Pro TV a avut 5,5 puncte de rating și 17,2% cotă de piață.

Și la nivel național, postul care a transmis meciul „tricolorilor” s-a clasat pe primul loc, cu 9,6 puncte de rating și 30,9% cotă de piață, față de cele 5,5 puncte de rating și 17,7% cotă de piață înregistrate de Pro TV. Minutul de maximă audiență a fost 22:30, când peste 1,9 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea dintre Bosnia și România.

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Cum se compară audiența ultimului meci cu Bosnia cu primele cinci partide ale lui Gică Hagi

Chiar dacă România a încheiat campania cu cinci înfrângeri și o singură victorie, meciurile echipei naționale au continuat să genereze cifre importante de audiență. Confruntarea cu Bosnia din 17 noiembrie a avut al doilea cel mai mare rating pe segmentul comercial dintre cele șase partide disputate în Liga Națiunilor. Singurul joc care a înregistrat un rezultat superior , cu 10,4 puncte de rating și 42,4% cotă de piață.

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Audiențele celor șase meciuri ale României în Liga Națiunilor 2026, pe segmentul comercial 21–54 de ani, urban:

Suedia – România 2-1 – 9,3 – 36%

România – Bosnia 2-4 – 9,0 – 38%

Polonia – România 6-0 – 8,0 – 33,4%

România – Suedia 0-1 – 10,4 – 42,4%

România – Polonia 2-1 – 9,0 – 37,5%

Bosnia – România 2-1 – 9,8 – 37,7%

Ultimul meci al României a depășit inclusiv media ratingului comercial înregistrat în precedentele cinci partide, care a fost de 9,14 puncte. Duelul din Bosnia a obținut 9,8 puncte, cu aproximativ 7,2% peste această medie. Comparativ cu victoria împotriva ratingul comercial a crescut de la 9 la 9,8 puncte, în timp ce cota de piață a urcat ușor, de la 37,5% la 37,7%.

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Care a fost cel mai urmărit meci al României în Liga Națiunilor

Deși duelul România – Suedia 0-1 a înregistrat cel mai mare rating pe segmentul comercial, meciul cu Polonia, câștigat de „tricolori” cu 2-1 pe 14 noiembrie, a stabilit cel mai ridicat vârf de audiență raportat în această campanie.

Conform datelor comunicate de Antena 1, peste 2,2 milioane de telespectatori urmăreau România – Polonia în minutul de maximă audiență, la ora 23:29. Aceeași confruntare a avut și cel mai mare rating la nivel național, 11,4 puncte, precum și cel mai ridicat rating pe publicul urban, 11,5 puncte.

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În schimb, meciul pierdut cu Polonia în deplasare, scor 0-6, pe 2 octombrie, a adus cele mai mici cifre ale campaniei: 8 puncte de rating și 33,4% cotă de piață pe segmentul comercial.

La nivel național, Bosnia – România 2-1 a înregistrat al treilea cel mai bun rating al celor șase partide, cu 9,6 puncte, după România – Polonia 2-1 și România – Suedia 0-1.

Prin urmre, chiar dacă rezultatele au fost sub așteptări, interesul publicului pentru naționala lui Gică Hagi a rămas ridicat până la ultima partidă din grupă. România a terminat pe ultimul loc, în urma Suediei, Bosniei și Poloniei, și urmează să dispute barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor.