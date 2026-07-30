Câți români s-au uitat la U Craiova – Levski. Las Fierbinți și filmul de pe Pro TV au depășit meciul din Liga Campionilor. Exclusiv

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Sute de mii de români au urmărit miercuri seară meciul disputat de Universitatea Craiova cu Levski Sofia, din manșa secundă a turului doi preliminar al UEFA Champions League. Campioana României a fost eliminată după ce a pierdut cu 2-3 la general dubla cu formația din Bulgaria. Cifrele de audiență înregistrate de posturile care au transmis partida din Bănie sunt impresionante.

Câți români s-au uitat la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Toate cifrele

a fost transmis în România atât de Digi Sport 1, cât și de Prima Sport 1. Partida, încheiată la egalitate, scor 2-2, a stârnit un interes uriaș în rândul microbiștilor, care au ales să urmărească evoluția Universității Craiova în încercarea de a obține calificarea.

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Conform datelor de audiență, transmisiunea de pe Digi Sport 1 a avut o audiență medie de 587.000 de telespectatori la nivel național, ceea ce a însemnat un rating de 3,37% și o cotă de piață (share) de 11,4%. În mediul urban, partida a fost urmărită în medie de 366.000 de persoane, iar pe segmentul comercial urban 21-54 de ani meciul a obținut un share de 13,5%, semn că interesul a fost foarte ridicat în rândul publicului activ.

Post TV În timpul meciului După fluierul final Digi Sport 1 587.000 777.000 Prima Sport 1 143.000 143.000 Total 730.000 920.000

La aceste cifre se adaugă și audiența înregistrată de Prima Sport 1, postul care a difuzat, la rândul său, confruntarea din Bănie. Aici, media a fost de 143.000 de telespectatori la nivel național, cu un rating de 0,82% și un share de 2,8%. În mediul urban, transmisiunea a atras în medie 122.000 de privitori, iar pe publicul comercial urban 21-54 de ani a avut o cotă de piață de 4%.

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Concret, a fost urmărit în România de aproximativ 730.000 de telespectatori, în medie. Partida din Bănie a stârnit un interes real în rândul suporterilor din țara noastră. Din păcate pentru olteni, acesta a fost ultimul meci al unei reprezentante din SuperLiga în preliminariile UEFA Champions League din acest sezon.

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Surpriză după Universitatea Craiova – Levski Sofia! Audiențele au crescut la finalul jocului

Interesant este însă ce s-a întâmplat după fluierul final. Conform cifrelor de audiență, foarte mulți români au ales să rămână în fața televizoarelor și pentru reacțiile de după meci. Digi Sport 1 a înregistrat 777.000 de telespectatori imediat după încheierea partidei, în timp ce Prima Sport 1 a avut 143.000 de privitori.

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Astfel, la finalul jocului din Bănie, aproape 920.000 de oameni aveau televizoarele deschise pe cele două posturi care au transmis Universitatea Craiova – Levski Sofia. Practic, audiența a crescut după ultimul fluier, semn că foarte mulți suporteri au rămas pentru analizele și reacțiile de la final.

Meciul din Bănie, sub Las Fierbinți! Ce audiență a avut, de fapt, PRO TV

Totuși, nu a fost cel mai urmărit program al serii în România. Meciul a adunat o audiență medie cumulată de aproximativ 730.000 de telespectatori, în timp ce „Las Fierbinți”, difuzat de Pro TV în același interval orar, a fost urmărit de 888.000 de oameni. Pe același post a urmat filmul Cleaner: Atentat la înălțime, care la fel a rămas sus în preferințele românilor. În același timp, Insula Iubirii, de la Antena 1, și-a păstrat, la rândul său, publicul fidel, iar pe Kanal D telenovela turcească difuzată în prime-time a fost urmărită de aproximativ 519.000 de telespectatori.

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