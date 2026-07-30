Câți români s-au uitat la U Craiova – Levski. Las Fierbinți și filmul de pe Pro TV au depășit meciul din Liga Campionilor. Exclusiv

Sute de mii de români au urmărit miercuri seară meciul disputat de Universitatea Craiova cu Levski Sofia, din manșa secundă a turului doi preliminar al UEFA Champions League. Campioana României a fost eliminată după ce a pierdut cu 2-3 la general dubla cu formația din Bulgaria. Cifrele de audiență înregistrate de posturile care au transmis partida din Bănie sunt impresionante.
Duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost transmis în România atât de Digi Sport 1, cât și de Prima Sport 1. Partida, încheiată la egalitate, scor 2-2, a stârnit un interes uriaș în rândul microbiștilor, care au ales să urmărească evoluția Universității Craiova în încercarea de a obține calificarea.
Conform datelor de audiență, transmisiunea de pe Digi Sport 1 a avut o audiență medie de 587.000 de telespectatori la nivel național, ceea ce a însemnat un rating de 3,37% și o cotă de piață (share) de 11,4%. În mediul urban, partida a fost urmărită în medie de 366.000 de persoane, iar pe segmentul comercial urban 21-54 de ani meciul a obținut un share de 13,5%, semn că interesul a fost foarte ridicat în rândul publicului activ.
|Post TV
|În timpul meciului
|După fluierul final
|Digi Sport 1
|587.000
|777.000
|Prima Sport 1
|143.000
|143.000
|Total
|730.000
|920.000
La aceste cifre se adaugă și audiența înregistrată de Prima Sport 1, postul care a difuzat, la rândul său, confruntarea din Bănie. Aici, media a fost de 143.000 de telespectatori la nivel național, cu un rating de 0,82% și un share de 2,8%. În mediul urban, transmisiunea a atras în medie 122.000 de privitori, iar pe publicul comercial urban 21-54 de ani a avut o cotă de piață de 4%.
Concret, duelul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia a fost urmărit în România de aproximativ 730.000 de telespectatori, în medie. Partida din Bănie a stârnit un interes real în rândul suporterilor din țara noastră. Din păcate pentru olteni, acesta a fost ultimul meci al unei reprezentante din SuperLiga în preliminariile UEFA Champions League din acest sezon.
Interesant este însă ce s-a întâmplat după fluierul final. Conform cifrelor de audiență, foarte mulți români au ales să rămână în fața televizoarelor și pentru reacțiile de după meci. Digi Sport 1 a înregistrat 777.000 de telespectatori imediat după încheierea partidei, în timp ce Prima Sport 1 a avut 143.000 de privitori.
Astfel, la finalul jocului din Bănie, aproape 920.000 de oameni aveau televizoarele deschise pe cele două posturi care au transmis Universitatea Craiova – Levski Sofia. Practic, audiența a crescut după ultimul fluier, semn că foarte mulți suporteri au rămas pentru analizele și reacțiile de la final.
Totuși, duelul din Bănie nu a fost cel mai urmărit program al serii în România. Meciul a adunat o audiență medie cumulată de aproximativ 730.000 de telespectatori, în timp ce „Las Fierbinți”, difuzat de Pro TV în același interval orar, a fost urmărit de 888.000 de oameni. Pe același post a urmat filmul Cleaner: Atentat la înălțime, care la fel a rămas sus în preferințele românilor. În același timp, Insula Iubirii, de la Antena 1, și-a păstrat, la rândul său, publicul fidel, iar pe Kanal D telenovela turcească difuzată în prime-time a fost urmărită de aproximativ 519.000 de telespectatori.
|Loc
|Post TV
|Audiență națională
|Rating
|Share
|1
|Pro TV
|888.000
|5,10%
|17,3%
|2
|Digi Sport 1 + Prima Sport 1
|714.000
|4,09%
|13,8%
|3
|Antena 1
|559.000
|3,21%
|10,9%
|4
|Kanal D
|519.000
|2,98%
|10,1%
|5
|România TV
|312.000
|1,79%
|6,1%
|6
|Antena 3 CNN
|210.000
|1,21%
|4,1%
|7
|Realitatea Plus
|86.000
|0,50%
|1,7%
|8
|TVR 1
|55.000
|0,32%
|1,1%