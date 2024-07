Câți români se cazează la hotelul lui Radu Vâlcan, Smiley și Răzvan Fodor de la mare. Cei trei prieteni și-au deschis o super afacere

Radu Vâlcan, detalii despre cum merge super afacerea pe care și-a deschis-o cu Răzvan Fodor și Smiley, de la mare. Cei trei prieteni foarte buni își administrează propriul hotel, care se află în stațiunea Vama Veche.

Ce spune Radu Vâlcan despre super afacerea de la mare cu Smiley și Răzvan Fodor

Anul acesta, Radu Vâlcan, Smiley și Răzvan Fodor alături de soțiile lor și-au îndeplinit un vis măreț. Și-au deschis un hotel de lux pe litoralul românesc, mai exact în Vama Veche. La începutul lunii mai a avut loc inaugurarea.

Cât costă o noapte de cazare în imobilul vedetelor? Totul este pe măsura investițiilor. Radu Vâlcan, Smiley și Răzvan Fodor au cumpărat o pensiune din Vama Veche și au decis să o reabiliteze după bunul plac, transformând-o într-un hotel.

. Pentru a se asigura că totul va arăta ca la carte, un arhitect a reamenajat complet spațiul, oferindu-i un aer contemporan. De asemenea, hotelul oferă camere duble la parter și la etaj.

Prețul pentru o noapte cazare variază între 600 de lei, toamna, în septembrie când se termină sezonul estival, și 950 de lei în plin sezon estival, în luna august. Există și o condiție de rezervare.

”Eu și Radu am filmat acolo pentru un proiect și a fost așa un gând că cele mai frumoase vacanțe aici le-am avut. A fost un gând, a trecut. S-a aflat în gașca noastră de prieteni de această posibilitate de a cumpăra acest spațiu.

Eu știam deja de el, e foarte drăguț acest hotel și am zis să facem o chestie drăguță, așa cum ne-ar plăcea nouă din toate punctele de vedere. Hotelul ăsta o să fie un cumul de ce suntem noi toți la un loc. O să fie deschis la 1 mai. Tare mi-e teamă că dacă venim noi cu familiile noastre nu mai are loc nimeni”, a declarat Adela Popescu în urmă cu câteva luni, la Protv.

Afacerea ar decurge bine. Se va extinde?

Într-un interviu pentru Radu Vâlcan a oferit detalii despre afacere și a lăsat de înțeles că lucrurile decurg foarte bine. Însă, nu și-ar dori să se extindă, fiindcă HORECA i se pare un domeniu periculos și nici nu crede că ar avea timp suficient să aloce.

”Nu, mi se pare un domeniu foarte periculos tot ce înseamnă Horeca. Dar să nu uităm că împreună cu prietenii noștri, cu Răzvan Fodor, cu Smiley și așa mai departe am pornit acest business cu hotelul din Vama Veche, care deja funcționează.

Deja are o activitate extrem de intensă, dar nu cred că mai mult de atât aș putea fi în stare. Sunt pasionat de gătit, îmi place să gătesc, dar prefer să fie la nivel de amator, pentru că sunt amator până la urmă”, a precizat Radu Vâlcan pentru sursa menționată.