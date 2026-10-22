Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona!

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UEFA Champions League rămâne cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Marile dueluri aduc în fața televizoarelor milioane de spectatori de pe întreg continentul. Dar cât de mare este, în realitate, interesul românilor pentru fotbalul de cel mai înalt nivel? FANATIK a analizat audiențele înregistrate pe 20 și 21 octombrie. Peste jumătate de milion de români au stat cu ochii pe PSG – Barcelona. Totuși, cifrele sunt mici în comparație cu cele înregistrate de PRO TV și Antena 1.

Care a fost cel mai urmărit meci din Champions League în România. Ce s-a întâmplat în repriza secundă

PSG – Barcelona a fost cel mai urmărit meci al celor două seri, cu o audiență medie cumulată de 516.000 de telespectatori. Confruntarea a depășit detașat partidele în care au evoluat Real Madrid, Bayern München sau Manchester United. Totuși, interesul pentru Champions League a fost departe de audiențele înregistrate de marile televiziuni generaliste.

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Concret, partida de pe Parc des Princes a atras o medie de 417.000 de telespectatori pe Digi Sport 1. În același timp, Prima Sport 1 a înregistrat 99.000 de persoane. Cele două posturi au cumulat astfel o medie de 516.000 de telespectatori pe minut.

Prima repriză a atras 478.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și 116.000 pe Prima Sport 1. Asta înseamnă o medie cumulată de 594.000 de persoane. După pauză, cifrele au scăzut. Digi Sport 1 a avut 377.000 de telespectatori, iar Prima Sport 1 a înregistrat 88.000. În total, 465.000 de persoane au urmărit, în medie, partea secundă.

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Surprize uriașe în clasamentul audiențelor! Borussia Dortmund și Como, peste Real Madrid și Bayern München

Avem parte și de surprize în acest clasament. Pe locul secund se află confruntarea dintre Sabah și Borussia Dortmund. Meciul a atras 181.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și încă 45.000 pe Prima Sport 1. Audiența medie cumulată a fost de 226.000 de persoane.

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Podiumul este completat de Como – Manchester United. Partida de miercuri, 21 octombrie, a fost urmărită de 174.000 de persoane pe Digi Sport 1 și 37.000 pe Prima Sport 1. În total, 211.000 de telespectatori. Duelul a depășit inclusiv confruntarea Bayern München – Arsenal, care a înregistrat o audiență medie cumulată de 203.000 de persoane. Explicația logică este legată de ora de disputare. Partidele Borussiei Dortmund și ale lui Manchester United au fost programate de la 19:45, o oră mult mai accesibilă pentru o parte a publicului. În schimb, meciurile cap de afiș au început mai târziu, de la ora 22:00, ora României.

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Loc Meci Digi Sport Prima Sport Total 1 PSG – Barcelona 417.000 99.000 516.000 2 Sabah – Dortmund 181.000 45.000 226.000 3 Como – Manchester United 174.000 37.000 211.000 4 Bayern – Arsenal 194.000 9.000 203.000 5 Real Madrid – Leipzig 114.000 71.000 185.000 6 Fenerbahçe – Slavia Praga 59.000 14.000 73.000 7 Lille – Galatasaray 57.000 14.000 71.000 8 Inter – Șahtior 47.000 9.000 56.000 9 Liverpool – Villarreal 17.000 9.000 26.000 10 Manchester City – AEK Atena 20.000 2.000 22.000

Real Madrid – RB Leipzig a ocupat abia poziția a cincea. Confruntarea a atras 114.000 de telespectatori pe Digi Sport 2 și 71.000 pe Prima Sport 1. Audiența totală a fost de 185.000 de persoane. La polul opus, Liverpool – Villarreal a înregistrat numai 26.000 de telespectatori, iar Manchester City – AEK Atena a atras 22.000. Inter – Șahtior a avut 56.000 de persoane în fața televizoarelor, în timp ce Fenerbahçe – Slavia Praga a ajuns la 73.000.

Champions League, învinsă categoric de PRO TV și Antena 1! Asia Express, peste PSG – Barcelona!

Cifrele devin și mai interesante atunci când sunt comparate cu audiențele televiziunilor generaliste. În serile de 20 și 21 octombrie, PRO TV și Antena 1 au atras un public mult mai numeros decât canalele sportive. Marile confruntări din Champions League nu au reușit să răstoarne ierarhia. Nici măcar PSG – Barcelona, cel mai urmărit meci al perioadei analizate, nu a depășit audiențele celor două posturi generaliste.

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Marți, 20 octombrie, în intervalul 19:45–21:35, PRO TV a avut o medie de 1.182.000 de telespectatori la nivel național. Antena 1 a atras 936.000 de persoane. În aceeași perioadă, cele șapte canale sportive analizate, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, respectiv Prima Sport 1, 2 și 3, au cumulat numai 318.000 de telespectatori. Diferența este uriașă. PRO TV a avut o audiență de aproximativ 3,7 ori mai mare decât toate posturile sportive la un loc.

Situația s-a schimbat după ora 22:00, când a început . Audiența cumulată a celor șapte canale sportive a urcat la 569.000 de telespectatori. Totuși, PRO TV a rămas în față, cu 725.000 de persoane. Antena 1 a avut chiar 888.000 de telespectatori.

Miercuri, 21 octombrie, diferențele au fost și mai mari. În intervalul 19:45–21:35, PRO TV a înregistrat 1.194.000 de telespectatori, iar Antena 1 a atras 908.000. Cele șapte canale sportive au cumulat numai 291.000 de persoane. După ora 22:00, odată cu începerea partidelor importante, audiența cumulată a posturilor sportive a crescut la 447.000 de telespectatori. PRO TV a avut însă 709.000 de persoane, iar Antena 1 a înregistrat 878.000. În cele două seri, PRO TV a mizat pe MasterChef, iar Antena 1 a difuzat

Ziua Interval Digi Sport 1–4 + Prima Sport 1–3 PRO TV Antena 1 Marți, 20 oct 19:45–21:35 318.000 1.182.000 936.000 Marți, 20 oct 22:00–23:50 569.000 725.000 888.000 Miercuri, 21 oct 19:45–21:35 291.000 1.194.000 908.000 Miercuri, 21 oct 22:00–23:50 447.000 709.000 878.000 MEDIA GENERALĂ Cele 4 intervale – 406.250 952.500 902.500

Câți români urmăresc, de fapt, Champions League? Ce arată analiza celor două seri

Cele două zile de Champions League arată că fotbalul european are în continuare un public important în România. Interesul este însă concentrat în jurul câtorva confruntări. PSG – Barcelona a atras peste o jumătate de milion de telespectatori în medie, în timp ce alte partide au fost urmărite de numai câteva zeci de mii de persoane. În cele patru intervale, cele șapte canale sportive au avut audiențe cumulate cuprinse între 291.000 și 569.000 de telespectatori.