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Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona!

Alex Bodnariu
22.10.2026 | 18:20
Cati romani se uita de fapt la TV la Champions League Asia Express si MasterChef au batut PSG Barcelona
SPECIAL FANATIK
Surpriză de proporții la TV! Asia Express și MasterChef au depășit PSG – Barcelona. Câți români se uită la Champions League
Asia Express și MasterChef au depășit PSG – Barcelona la audiențe! FANATIK dezvăluie câți români au urmărit marile meciuri din Champions League.
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UEFA Champions League rămâne cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Marile dueluri aduc în fața televizoarelor milioane de spectatori de pe întreg continentul. Dar cât de mare este, în realitate, interesul românilor pentru fotbalul de cel mai înalt nivel? FANATIK a analizat audiențele înregistrate pe 20 și 21 octombrie. Peste jumătate de milion de români au stat cu ochii pe PSG – Barcelona. Totuși, cifrele sunt mici în comparație cu cele înregistrate de PRO TV și Antena 1.

Care a fost cel mai urmărit meci din Champions League în România. Ce s-a întâmplat în repriza secundă

PSG – Barcelona a fost cel mai urmărit meci al celor două seri, cu o audiență medie cumulată de 516.000 de telespectatori. Confruntarea a depășit detașat partidele în care au evoluat Real Madrid, Bayern München sau Manchester United. Totuși, interesul pentru Champions League a fost departe de audiențele înregistrate de marile televiziuni generaliste.

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Concret, partida de pe Parc des Princes a atras o medie de 417.000 de telespectatori pe Digi Sport 1. În același timp, Prima Sport 1 a înregistrat 99.000 de persoane. Cele două posturi au cumulat astfel o medie de 516.000 de telespectatori pe minut.

Prima repriză a atras 478.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și 116.000 pe Prima Sport 1. Asta înseamnă o medie cumulată de 594.000 de persoane. După pauză, cifrele au scăzut. Digi Sport 1 a avut 377.000 de telespectatori, iar Prima Sport 1 a înregistrat 88.000. În total, 465.000 de persoane au urmărit, în medie, partea secundă.

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Surprize uriașe în clasamentul audiențelor! Borussia Dortmund și Como, peste Real Madrid și Bayern München

Avem parte și de surprize în acest clasament. Pe locul secund se află confruntarea dintre Sabah și Borussia Dortmund. Meciul a atras 181.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și încă 45.000 pe Prima Sport 1. Audiența medie cumulată a fost de 226.000 de persoane.

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Podiumul este completat de Como – Manchester United. Partida de miercuri, 21 octombrie, a fost urmărită de 174.000 de persoane pe Digi Sport 1 și 37.000 pe Prima Sport 1. În total, 211.000 de telespectatori. Duelul a depășit inclusiv confruntarea Bayern München – Arsenal, care a înregistrat o audiență medie cumulată de 203.000 de persoane. Explicația logică este legată de ora de disputare. Partidele Borussiei Dortmund și ale lui Manchester United au fost programate de la 19:45, o oră mult mai accesibilă pentru o parte a publicului. În schimb, meciurile cap de afiș au început mai târziu, de la ora 22:00, ora României.

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LocMeciDigi SportPrima SportTotal
1PSG – Barcelona417.00099.000516.000
2Sabah – Dortmund181.00045.000226.000
3Como – Manchester United174.00037.000211.000
4Bayern – Arsenal194.0009.000203.000
5Real Madrid – Leipzig114.00071.000185.000
6Fenerbahçe – Slavia Praga59.00014.00073.000
7Lille – Galatasaray57.00014.00071.000
8Inter – Șahtior47.0009.00056.000
9Liverpool – Villarreal 17.0009.00026.000
10Manchester City – AEK Atena20.0002.00022.000

Real Madrid – RB Leipzig a ocupat abia poziția a cincea. Confruntarea a atras 114.000 de telespectatori pe Digi Sport 2 și 71.000 pe Prima Sport 1. Audiența totală a fost de 185.000 de persoane. La polul opus, Liverpool – Villarreal a înregistrat numai 26.000 de telespectatori, iar Manchester City – AEK Atena a atras 22.000. Inter – Șahtior a avut 56.000 de persoane în fața televizoarelor, în timp ce Fenerbahçe – Slavia Praga a ajuns la 73.000.

Champions League, învinsă categoric de PRO TV și Antena 1! Asia Express, peste PSG – Barcelona!

Cifrele devin și mai interesante atunci când sunt comparate cu audiențele televiziunilor generaliste. În serile de 20 și 21 octombrie, PRO TV și Antena 1 au atras un public mult mai numeros decât canalele sportive. Marile confruntări din Champions League nu au reușit să răstoarne ierarhia. Nici măcar PSG – Barcelona, cel mai urmărit meci al perioadei analizate, nu a depășit audiențele celor două posturi generaliste.

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Marți, 20 octombrie, în intervalul 19:45–21:35, PRO TV a avut o medie de 1.182.000 de telespectatori la nivel național. Antena 1 a atras 936.000 de persoane. În aceeași perioadă, cele șapte canale sportive analizate, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, respectiv Prima Sport 1, 2 și 3, au cumulat numai 318.000 de telespectatori. Diferența este uriașă. PRO TV a avut o audiență de aproximativ 3,7 ori mai mare decât toate posturile sportive la un loc.

Situația s-a schimbat după ora 22:00, când a început confruntarea PSG – Barcelona. Audiența cumulată a celor șapte canale sportive a urcat la 569.000 de telespectatori. Totuși, PRO TV a rămas în față, cu 725.000 de persoane. Antena 1 a avut chiar 888.000 de telespectatori.

Miercuri, 21 octombrie, diferențele au fost și mai mari. În intervalul 19:45–21:35, PRO TV a înregistrat 1.194.000 de telespectatori, iar Antena 1 a atras 908.000. Cele șapte canale sportive au cumulat numai 291.000 de persoane. După ora 22:00, odată cu începerea partidelor importante, audiența cumulată a posturilor sportive a crescut la 447.000 de telespectatori. PRO TV a avut însă 709.000 de persoane, iar Antena 1 a înregistrat 878.000. În cele două seri, PRO TV a mizat pe MasterChef, iar Antena 1 a difuzat Asia Express – Drumul Mătăsii.

ZiuaIntervalDigi Sport 1–4 + Prima Sport 1–3PRO TVAntena 1
Marți, 20 oct19:45–21:35318.0001.182.000936.000
Marți, 20 oct22:00–23:50569.000725.000888.000
Miercuri, 21 oct19:45–21:35291.0001.194.000908.000
Miercuri, 21 oct22:00–23:50447.000709.000878.000
MEDIA GENERALĂ Cele 4 intervale –406.250952.500902.500

Câți români urmăresc, de fapt, Champions League? Ce arată analiza celor două seri

Cele două zile de Champions League arată că fotbalul european are în continuare un public important în România. Interesul este însă concentrat în jurul câtorva confruntări. PSG – Barcelona a atras peste o jumătate de milion de telespectatori în medie, în timp ce alte partide au fost urmărite de numai câteva zeci de mii de persoane. În cele patru intervale, cele șapte canale sportive au avut audiențe cumulate cuprinse între 291.000 și 569.000 de telespectatori.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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