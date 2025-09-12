Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române

Tot mai mulți ruși au ajuns să își cumpere cetățenie română pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Un deputat român vorbește de rușii care au primit cetățenia română în ultimii ani, susținând că aceștia folosesc filiera Bucovina de Nord, de unde își cumpără acte românești cu care obțin ulterior cetățenia statului nostru. Pe de altă parte, etnicii români sunt lăsați să aștepte ani întregi de către autoritățile române în procesul de dobândire al cetățeniei.

Câți ruși au primit cetățenie română

Potrivit Autorității Naționale pentru Cetățenie aproape 2.000 de cetățeni ruși au dobândit cetățenia română de la începutului anului 2022 și până în prezent. Un număr similar de cereri a fost respins de către ANC, pe marginea acestora urmând să se pronunțe structurile de securitate.

„Numărul total de cereri de acordare/redobândire din Federația Rusă soluționate din 2022 până în prezent este de 3.847, din care 1.912 cereri au fost soluționate pozitiv iar 1.935 au fost soluționate negativ. Pentru soluționarea acestora au fost solicitate avize, conform legii, de la structurile de securitate națională românești”, se arată într-un răspuns al ANC, transmis la o interpelare formulată de către deputatul SOS Alexandrin Moiseev.

Cum ajung rușii să obțină cetățenia română

Deputatul susține că în ultimii trei ani România a devenit o poartă de acces către spațiul european pentru zeci de mii de cetățeni din Federația Rusă, Ucraina și și a actelor de identitate românești.

„România a adoptat sancțiunile împotriva regimului de la Moscova și și-a reafirmat angajamentul euroatlantic, dar în plan intern pare să tolereze penetrarea rusească în spațiul juridic și economic autohton.

Sunt foarte mulți cetățeni ruși efectiv care au primit cetățenia română. Sunt informații că cetățeni ruși, care nu au nicio legătură cu statul român, prin Bucovina de Nord, prin Cernăuți, își cumpără acte și primesc cetățenie română. Am fost sesizați cu privire la asemenea cazuri. Ei primesc cetățenia română, dar nu cunosc limba română. Totuși, cum au depus jurământul ăla? Sunt o sumedenie de români din Basarabia care sunt de cinci, șase sau chiar șapte ani în așteptare și nu au niciun răspuns”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Acte românești pentru fugarul Plahotniuc

Deputatul Alexandrin Moiseev a întrebat punctual Ministerul Justiției ce măsuri concrete a întreprins pentru a identifica funcționarii „implicați în acordarea de acte de identitate neconforme”, însă ANC și Ministerul Justiției s-au limitat să spună că ei eliberează doar carduri de cetățenie și certificate de cetățenie „celelalte tipuri de acte de identitate românești fiind eliberate de alte instituţii competente în materie (aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne)”.

Ministerul Justiției și ANC arată cu degetul spre MAI în contextul în care autoritățile române trebuie să ofere Reținut în Grecia la finalul lunii iulie, asupra acestuia au fost descoperite mai multe acte de identitate, ce dovedeau că acesta primise legal pașaport românesc în septembrie 2020, la un an după fuga sa din Republica Moldova și după ce fusese dat în urmărire internațională.

Mai mult, așa cum a relatat presa de la Chișinău, în martie 2024, statul român i-a eliberat în lipsă o carte de identitate pe numele Mihai Antohe, dubla identitate folosită de Plahotniuc. Lucrurile nu se încheie aici însă. În data de 7 mai, anul acesta, deci practic între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, autoritățile române îi eliberau, tot în lipsă, permisul de conducere pe aceeași identitate, Mihai Antohe, în condițiile în care la acea dată Plahotniuc era căutat cu mandat prin Interpol.

Etnicii români, obligați să aștepte ani la rând

„Da, Plahotniuc căutat în Moldova și primea pașaport de la București. Pentru unii se poate, se pare. De ce? Nu avem dovezi, dar să nu ne ducem în alte zone”, a mai declarat deputatul Moiseev, care subliniază că, în acest timp, autoritățile române, în speță ANC-ul, îi lasă pe etnicii români din Ucraina să aștepte ani întregi până să le soluționeze cererile de cetățenie.

„Au fost cazuri stupide, în care etnici români din Ucraina – am un caz în analiză și am și trimis o cerere către ANC unde aștept răspunsul – copilul primește cetățenie română și părinții sunt în așteptare de vreo cinci-șase ani. Apoi, un alt caz, două surori: una primește cetățenie, cealaltă refuz. E o anomalie aici”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.