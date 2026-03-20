Câți spectatori au fost pe Arena Națională la FCSB – UTA 1-0. Mai puțini decât cu Metaloglobus

i-a făcut pe fani să se îndepărteze și mai mult de echipă, iar după ce la partida cu Metaloglobus nu a fost un număr impresionant de spectatori pe Arena Națională, nici la confruntarea contra celor de la UTA Arad nu a fost o asistență notabilă pe cel mai mare stadion al țării.

Câți suporteri au venit pe Arena Națională pentru meciul dintre FCSB și UTA Arad

au fost obișnuiți în ultimii ani cu lupta din play-off, pentru trofee, iar rezultatele din actuala stagiune au făcut ca absenteismul de pe stadion să devină o regulă. Astfel, după ce în sezonul regulat nu a fost o prezență numeroasă la partidele de acasă, lucrul acesta continuă și pentru confruntările din play-out, unde sunt dueluri cu formații mult mai slab cotate, care nu a atrag spectatorii așa cum s-ar fi întâmplat la niște derby-uri cu Dinamo sau Rapid, echipe care sunt însă în play-off.

Așadar, a doua rundă din play-out, dintre FCSB și UTA Arad, disputată pe Arena Națională, a adus doar 5.211 de spectatori, aproximativ 100 fiind veniți de la Arad pentru a o susținere pe UTA. În comparație, prima rundă, contra celor de la Metaloglobus, a fost una care a suscitat mai mult interes și pe cel mai mare stadion al țării au fost 7,543 de spectatori. Sigur, atunci a existat o emulație mai mare fiind prima partidă pe care Mirel Rădoi a avut-o după revenirea în calitate de antrenor la FCSB.

FCSB a câștigat duelul cu UTA și continua lupta pentru baraj

Pentru cei de la FCSB a fost o evoluție mai bună la partida cu UTA față de cea din duelul cu Metaloglobus, iar și rezultatul final a confirmat prestația reușită a grupării a elevilor lui Mirel Rădoi. După o primă repriză în care nu au fost foarte multe șanse clare de a marca, a urmat o altă față pentru campioana României după ieșirea de la cabine, iar asta s-a văzut pe tabela de marcaj.

Darius Olaru l-a găsit excelent pe David Miculescu și atacantul de la FCSB, rămas singur cu portarul, a înscris cu un șut plasat și a deschis scorul. Această reușită a fost singura a confruntării, chiar dacă pentru trupa gazdă au mai fost destule faze importante în care puteau să înscrie. Datorită acestui succes, bucureștenii au ajuns la 27 de puncte și sunt pe primul loc din play-out, însă pot fi întrecuți de FC Botoșani, care are de jucat la Hermannstadt.