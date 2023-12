CFR Cluj – FCSB este derby-ul etapei a 19-a din SuperLiga. Duelul va avea loc duminică, 10 decembrie, ora 20:00. Cristi Balaj a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că peste 10.000 de spectatori sunt așteptați pe stadionul din Gruia.

Câți spectatori vor fi în Gruia la CFR – FCSB? „Va fi lume, mai ales că e FCSB”

Deși temperaturile scăzute au cuprins România, Cristi Balaj se așteaptă la o asistență ridicată . Președintele clubului ardelean a recunoscut că prezența „roș-albaștrilor” va aduce un număr mai mare de suporteri la stadion.

„Este rece afară. Noi avem mai mulți spectatori la meciurile din deplasare pentru că atunci când evoluăm în deplasare, spectatorii, din ceea ce am remarcat, vin nu doar să vadă echipa gazdă care nu are același număr de spectatori la celelalte partide, ci vin în mod special să vadă și CFR-ul.

Spectatori vom avea pentru că, deși este rece, de fiecare dată au venit atunci când am jucat cu echipe importante, precum Lazio, Slavia Praga sau FCSB. Vom aduna peste 10.000 de oameni, sigur că da.

FCSB are suporteri în țară, ca și noi. Mulți vin să vadă o partidă interesantă și nu vin doar pentru CFR Cluj, vin să vadă și echipa adversă. De fiecare dată când am avut spectatori în tribune și ne-au susținut, am avut rezultate bune”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

28.519 spectatori au fost prezenți la meciul tur FCSB – CFR Cluj, 1-0, disputat în Ghencea

Cristi Balaj, anunț despre situația lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: „Orice rezultat negativ aduce discuții”

CFR Cluj a practicat un joc bun în ultimele etape, însă prestația din teren nu s-a reflectat pe tabelă. Totuși, conducerea „vișiniilor” a anunțat că nu discută în prezent despre . Principalul motiv pentru care italianul continuă să fie prezent pe banca lui CFR Cluj este jocul echipei.

„Situația rămâne neschimbată (n.r. Andrea Mandorlini). Orice rezultat negativ, la orice echipă, aduce discuții care pot să creeze un dezechilibru.

Noi am încercat să protejăm, am fost cât se poate de clari, nu ne-a ieșit de fiecare dată. Nu știu dacă am fost întotdeauna inspirați în declarații sau în comunicate.

Până acum s-a demonstrat că vorbele s-au potrivit cu faptele. Am încercat să fim echilibrați și ne-am uitat la cauzele care au stat în spatele acelor rezultate nefaste.

A fost vorba despre accidentările suferite, arbitraje și există argumente. Motivul pentru care încă Mandorlini este la echipă este jocul echipei. Este încurajator, ne dă speranțe. A fost remarcat și de cei din presă”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

