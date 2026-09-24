Sport

Câți suporteri va avea România pe stadion la meciul cu Suedia. Un număr mare de bilete a fost returnat. Exclusiv

Fanii români se pregătesc pentru meciul Suedia – România de la Solna, însă numărul acestora va fi mai mic decât se estima inițial.
Cristi Coste, Tibi Cocora
24.09.2026 | 22:08
Cati suporteri va avea Romania pe stadion la meciul cu Suedia Un numar mare de bilete a fost returnat Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
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1.200 de fani români vor fi prezenți la meciul Suedia - România, de pe Strawberry Arena. Foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK.
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Organizatorii au pus la dispoziția suporterilor „tricolori” 2.200 de bilete pentru partida de pe Strawberry Arena, însă doar 1.200 dintre acestea au fost distribuite, iar celelalte 1.000 au fost returnate. FANATIK a vizitat stadionul din Solna și a identificat sectorul rezervat suporterilor României, care va fi amplasat în spatele uneia dintre porți.

Aici vor sta cei 1.200 de români la Suedia – România! Sectorul tricolorilor, în spatele porții pe Strawberry Arena

Suporterii României vor fi grupați în Peluza Nord a Strawberry Arena, în sectoarele 116-121. Zona destinată fanilor „tricolori” se află în spatele uneia dintre porți, însă este poziționată puțin mai spre colțul stadionului. FANATIK a fost în interiorul arenei și a identificat locul în care vor lua poziție cei 1.200 de suporteri români. Din această zonă, fanii vor avea o perspectivă foarte bună asupra terenului și vor putea susține echipa lui Gică Hagi pe durata partidei.

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Biletele repartizate suporterilor români au costat 130 de lei, preț stabilit de organizatorii meciului. Astfel, România va avea aproximativ 1.200 de susținători în sectorul destinat galeriei „tricolore” la confruntarea de vineri seară.

Strawberry Arena nu va avea toate locurile disponibile pentru partida cu România. O parte importantă din inelul 3 al stadionului va fi închisă, iar zona era deja acoperită cu o pânză neagră. Astfel, arena din Solna nu va putea fi ocupată la capacitatea sa maximă la fluierul de start.

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  • 116-121 sunt sectoarele destinate fanilor români

Reguli stricte pentru suporterii români pe Strawberry Arena

Autoritățile suedeze pregătesc măsuri sporite de securitate în zona arenei din Solna, înaintea duelului Suedia – România, programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45. Polițiștii, agenții de securitate și voluntarii vor fi prezenți în număr mare pentru ca primul meci din Nations League să se desfășoare fără incidente. Toți spectatorii vor trece prin controale de securitate înainte de a pătrunde în stadion. Accesul cu materiale pirotehnice, băuturi alcoolice sau obiecte considerate periculoase este strict interzis.

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Autoritățile suedeze avertizează că incidentele produse în interiorul arenei pot avea consecințe serioase. Pătrunderea pe suprafața de joc sau aruncarea obiectelor spre teren poate duce la evacuarea de pe stadion, amenzi consistente și, în situațiile grave, chiar la pedepse cu închisoarea.

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Poliția din Stockholm le recomandă suporterilor să folosească metroul pentru deplasarea spre arenă. Strawberry Arena se află în Arenastaden, în apropierea stației de tren Solna. Fanii sunt sfătuiți să își cumpere din timp biletele pentru transportul public. Acestea sunt necesare înainte de trecerea prin turnicheții de acces atât la metrou, cât și la trenurile suburbane.

  • 21:45 e ora la care va începe Suedia – România
  • 50.000 locuri e capacitatea stadionului Strawberry Arena
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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