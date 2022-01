Catinca Roman, despre aparițiile provocatoare ale Loredanei Groza: „Să păstreze niște limite”

Catinca Roman a fost invitată, joi, în emisiunea „Exclusiv VIP”, prezentată de Cristi Brancu. Ea și-a amintit de tinerețea petrecută alături de Loredana Groza. Sora Oanei Roman a comentat, de asemenea, și fotografiile în ipostaze provocatoare, pe care cântăreața le publică în ultimul timp pe rețelele de socializare.

Catinca Roman și Loredana Groza, prietene vechi

Catinca Roman și Loredana Groza au fost, cândva, prietene de nedespărțit și le leagă multe amintiri. În emisiunea prezentată de Cristi Brancu la Prima Tv, fiica Mioarei Roman a vorbit deschis și a spus ce părere are despre fotografiile provocatoare pe care cântăreața, în vârstă de 51 de ani, le publică pe internet.

Loredana Groza se simte foarte bine în pielea ei și nu se ferește să arate acest lucru. În ultima perioada și-a surprins fanii, când a ales să se expună pe rețelele de socializare, în fotografii care îi pun în valoare corpul atent lucrat la sală.

Ce părere are Catinca Roman despre ultimele apariții ale Loredanei Groza?

Catinca Roman afirmă despre vechea sa prietenă că a rămas o femeie la fel de frumoasă și muncitoare ca întotdeauna. Nu este de acord cu mentalitatea celor care judecă ceea ce fac alții și nu crede că trebuie să îți impui limite în funcție de vârstă, atâta timp cât granițele bunului simț sunt respectate.

„Văd că este o femeie care se ține într-o formă foarte bună. A fost o femeie foarte sexy întotdeauna și cred că fiecare femeie are dreptul să se pozeze cum își dorește pe rețelele de socializare. Nu e nicio problemă atâta timp cât se păstrează niște limite și n-o dăm în altceva.

În rest, eu admir femeile care sunt sigure pe ele și se mândresc cu corpul lor. La noi încă e mentalitatea învechită că trebuie să intri în niște norme. Să te pozezi nu știu cum, că ai o vârstă.”, a declarat Catinca Roman.

Ce spune Catinca Roman despre presupusele intervenții estetice ale Loredanei Groza?

În momentul în care cineva din platoul emisiunii a făcut o remarcă la faptul că jurata X Factor pare total schimbată de la stilul alimentar și sport, Catinca Roman i-a luat apărarea artistei.

„Nu fiți răutăcioși, fiecare are dreptul să spună ce dorește. Într-adevăr, singura problemă, amendament pe care-l am, este că…el are dreptate într-un fel. Nu era nevoită să dea niciun fel de explicații. Pentru că, într-adevăr există generația tânără care o admiră și o urmărește și trebuie să păstreze, așa, un pic de echilibru. Însă, fiecare face ce dorește cu imaginea lui.”, a reacționat Catinca Roman.

, Catinca afirmă că niște fotografii nu demonstrează nimic și că, dacă s-au afișat împreună, pot fi simpli prieteni, nu neapărat un cuplu.

Catinca Roman, amintiri din tinerețe

Catinca Roman își amintește cu drag despre perioada în care, alături de Loredana, mergea în cluburi cunoscute de pe litoralul românesc.

„Ce să zic? Ne-am distrat, am ieșit. Am făcut nebunii, prostii. Ieșeam în club. Îmi aduc aminte, pe vremea aia…noi am prins Vox Maris-ul de la Casa Armatei și acolo era cu petrecăraie ca lumea. În rest, așa, alte prostii nu am făcut mai mult decât lucruri normale pentru tineretul de atunci.”, și-a amintit sora Oanei Roman.