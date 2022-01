Catinca Roman, părere sinceră despre Loredana Groza. Ce spune despre aparițiile juratei de la X Factor

Catinca Roman a făcut un comentariu neașteptat despre Loredana Groza, în cadrul unei emisiuni TV. Jurata de la X Factor se fotografiază des în ipostaze incendiare, lucru care stârnește criticile internauților.

Sora Oanei Roman nu a criticat-o pe îndrăgita cântăreață, ci din contră. Catinca Roman i-a luat apărarea Loredanei Groza, care este în formă maximă la 51 de ani.

Catinca Roman, părere sinceră despre Loredana Groza

a mai spus că fiecare femeie are dreptul să se fotografieze cum își dorește, atâta timp cât păstrează anumite limite.

Aceasta a mai spus că oamenii au tendința să critice o femeie care arată bine la această vârstă, așa cum este Loredana Groza.

“Văd că este o femeie care se ține într-o formă foarte bună. A fost o femeie foarte sexy întotdeauna și cred că fiecare femeie are dreptul să se pozeze cum își dorește pe rețelele de socializare.

Nu e nicio problemă atâta timp cât se păstrează niște limite și n-o dăm în altceva. În rest, eu admir femeile care sunt sigure pe ele și se mândresc cu corpul lor.

La noi încă e mentalitatea învechită că trebuie să intri în niște norme. Să te pozezi nu știu cum, că ai o vârstă.”, a spus Catinca Roman la emisiunea , la Prima TV.

Internauții au criticat-o pe Loredana Groza din cauza intervențiilor estetice pe care le-ar avea. Deși artista a spus, de mai multe ori, că nu a trecut pragul cabinetului chirurgului estetician, fanii sunt convinși că acest lucru nu e adevărat.

Catinca Roman a declarat, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, că fiecare persoană este liberă să facă ce își dorește cu propriul corp, fără a da explicații.

Loredana Groza este adesea ținta criticilor din mediul online. Internauții sunt de părere că vedeta pozează mult prea provocator pe rețelele sociale, la 51 de ani.

În plus, mulți o acuză pentru faptul că a apelat la ajutorul operațiilor estetice pentru a-și modifica trăsăturile. Internauții consideră că artista nu mai seamănă aproape deloc cu cea de altădată din cauza intervențiilor.

Cum reușește Loredana să se mențină în formă

La un moment dat, a povestit cum reușește să arate atât de bine. Vedeta a subliniat faptul că nu are intervenții estetice și că o dietă echilibrată, combinată cu exerciții fizice și meditație, o ajută să arate impecabil.

“Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri non-invazive care te ajută să fii wow.

Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor.”, a declarat Loredana Groza, în urmă cu ceva timp.