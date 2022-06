Catinca și Calina Roman, dezvăluiri despre problemele mamă-fiică: ”Aveam impresia că este dușmanul meu”

De cele mai multe ori, odată ce cresc copioi, disputele dintre ei și părinți devin din ce în ce mai dese. Se pierd unii de ceilalți, intervine o ruptură și se ajunge în situații în care ”războiul generațiilor” ajunge să distrugă familii întregi. Catinca și Calina Roman au povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum au fost pe punctul să se piardă, reciproc, una pe cealaltă, dar și cum au reușit să ”repare” situația după ani de dispute și probleme.

Calina, despre mama ei, Catinca Roman: ”Aveam vreo 12 ani când a început nebunia”

Amuzându-se (acum), Calina și Catinca Roman au povestit perioada zbuciumată a relației lor. O perioadă care, așa cum recunoaște chiar tânăra de 23 de ani, a fost una care a durat pe toată perioada adolescenței și care a fost una dureroasă. Cele două au făcut dezvăluirile, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce au admirat , în cadrul evenimentului Republica Bitolia care a avut loc în halele Griro.

ADVERTISEMENT

”Momentul în care m-am pierdut de mămica mea a fost prin adolescența mea nebună. Cred că aveam vreo 12 ani când a început nebunia. Nebunie, nebunie, o spun sincer. Aveam impresia că mama este dușmanul meu numărul 1.

Orice îmi zicea, orice sfat îmi dădea, credeam că este ceva rău și ascultam de cei din jurul meu. Care, acum gândindu-mă, nu sunt convinsă că îmi voiau chiar binele. Perioada a durat până pe la 17-18 ani”, ne-a dezvăluit Calina.

ADVERTISEMENT

Catina Roman recunoaște că situația fiicei sale a frustrat-o la modul cel mai serios. Și, dezvăluie ea pentru FANATIK, supărarea era cu atât mai mare cu cât, ca orice părinte, îi dorea copilului ei tot ce poate fi mai bun.

”A fost foarte greu, nu înțelegeam ce are cu mine, mai ales că eu îi doream doar binele. Și cred că sunt genul de mamă cu care poți să vorbești orice, dar absolut orice. Mă frustra foarte tare că nu percepea chestia asta și, ca mamă, este foarte greu să tai cordonul ombilical”, ne-a spus și Catina Roman.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Catina Roman să își liniștească fiica prinsă în ”nebunia adolescenței”

Catinca Roman, după ani de luptă cu ”nebunia adolescenței” Calinei a decis să încerce să abordeze altfel situația. Se lămurise că problemele fiicei sale, generate de vârstă, nu îi aduceau răul cel mare, cel de care se temea ea, ca orice mamă care își vede odorul în situații dificile.

”A fost bine, într-un fel, că și-a trăit experiențele ei. Pentru că, sincer, oricât am vrea noi, ca părinți, să ferim copiii de niște experiențe dificile, prin care poate am trecut și noi, până nu se dau ei cu capul de pragul de sus e totul degeaba. Trebuie să înțeleagă ei.

ADVERTISEMENT

În ciuda furtunii nu am avut, totuși, momente în care am fost disperată. Aveam încredere în ea, o consideram, ca și acum, o fată inteligentă și indiferent de greșelile pe care le făcea am avut credința că își va da seama singură de calea pe care trebuie să meargă. Și a funcționat!”, ne-a dezvăluit Catinca Roman.

ADVERTISEMENT

Ce carieră vrea să urmeze fata Catincăi Roman

. Asta după ce, ani la rândul, a cochetat cu lumea televiziunii, fie din postura de jurnalist, fie din cea de vedetă implicată în show-uri tv de succes.

”Aveam 18 ani când am început cu presa (a fost reporter pentru Antena 1, n. red.), dar a fost mai mult o stagiatură. Nu mi-a plăcut. Prima oară am fost pe cazuri umanitare la Acces Direct, după aceea m-au mutat la Xtra Night Show unde trebuia să aduc subiecte picante, trebuia să vorbesc despre oamenii pe care îi cunosc. Nu am putut să fac asta, nu am putut să îmi trădez prietenii.

Înainte de pandemie , cel câștigat de Alexandra Ungureanu”, ne-a dezvăluit Calina Roman. Acum însă, mai spune tânăra pentru FANATIK, se pregătește pentru noua etapă a vieții ei.

Calina Roman visează să ajungă pe scenă, ca artistă

Și, ne explică ea, este o etapă pentru care muncește enorm. Dar de care, culmea, Calinei îi este și teamă. ”Fata mea a moștenit ceva care nu e foarte bun de la familia asta: e perfecționistă. Și i se pare tot timpul că e nepregătită. Dar eu o sfătuiesc să își ia inima în dinți și să sară în gol. Uneori este nevoie și de asta”, spune Catinca Roman.

Parcă încurajată, Calina dezvăluite care îi este visul. Un vis legat de muzică, de scenă. ”Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am fost în Enescu (liceul George Enescu din București, de muzică, n. red.), am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu văd făcând altceva cu viața mea.

Am început deja cursurile, mă apuc de treabă. Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo”, ne-a mai spus Calina, fiica Catincăi Roman.