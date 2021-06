Când vine vorba de definiția frumuseții româncelor, modelul Catrinel Menghia este, probabil, cu fotografii, la loc de cinste în dicționar.

Iar viața modelului este, probabil, la fel de fascinantă ca aparițiile ei pe primele pagini ale revistelor din întreaga lume, povestea româncei Catrinel Menghia fiind marcată de succes, de suferință și de povești de dragoste impresionante.

Catrinel Menghia, de la sport de performanță la regină a frumuseții

a s-a născut la Iași și provine dintr-o familie de sportivi care, încă din copilărie, au îndrumat-o spre atletism, sport pe care l-a practicat la nivel de performanță, până la 16 ani, rezultatele ei aducându-i medalii importante.

Dar, la 16 ani, totul s-a schimbat din întâmplare, atunci când, ca în povești, frumusețea ei a fost remarcată și, normal, i s-a propus să facă carieră din acest lucru.

”M-a oprit cineva pe stradă și m-a invitat să prezint la festivalul de modă din Iași, după care am mers la București și am primit un contract cu o agenție de modeling. Era o lume nouă și fascinantă. Cred că m-a atras și faptul că-mi puteam păstra independența și libertatea pe care le aveam în lumea sportului: călătoream adesea și cunoșteam permanent oameni noi de la care aveam ce învăța și care mă inspirau să evoluez”, povestea Carinel Menghia pentru revista .

De la București, la Milano! ”Nu știam cine e Armani”

Cu un succes uriaș pe podiumurile de modă din București, nu a durat mult până când a fost remarcată de marile companii din industrie ”de afară”. Iar Milano, capitala modei din Italia, a fost pirma ei destinație.

”Primul casting pentru o prezentare de modă a fost pentru Armani. Ţin minte că m-am dus la agenţie şi mi-au spus: „Uite, ai fost confirmată pentru Armani. Eşti bucuroasă?“. Făcusem mai multe castinguri în ziua aceea, nu ştiam cine, ce şi cum. Am zis: Da, e OK. Iar ei au răspuns: da, dar e Armani. Nu ştiam cine e Armani”, povestea Catrinel Menghia pentru .

Și, normal, de la prezentările din Italia, vestea frumuseții româncei s-a răspândit pe tot mapamondul, iar Catrinel Menghia a devenit unul dintre supermodelele din industria modei, prezentările ei acoperind toate meridianele globului.

Îndrăgostită de un fotbalist, s-a casătorit la 18 ani ca să divorțeze la 25

Massimo Brambati, un fundaș celebru din Serie A, avea să fie cel care reușea să o impresioneze, cu adevărat, pe Catrinel Menghia pe când frumoasa româncă avea doar 18 ani.

S-au căsătorit imediat și, după o poveste de dragoste impresionantă, cei doi, la 7 ani de la momentul nunții, au decis să se despartă, Catrinel Menghia povestind că, în acea perioadă, a suferit cumplit.

”După divorț am devenit foarte nesigură și sensibilă. Atunci când se prăbușește ceva ce ai construit în atâția ani, se prăbușește o parte din tine. În plus, povestea noastră s-a consumat fix în perioada în care mă dezvoltam și-mi defineam identitatea, la 18-25 de ani. El a fost ca un stâlp pentru mine”, povestea Catrinel Menghia.

Cu toate acestea, frumoasa româncă a reușit să își revină, iar acum, de mai bine de zece ani, se iubește cu producătorul de film Massimiliano Di Lodovico, bărbatul alături de care are și o fetiță, pe Carolina.

Pasiunea secretă a modelului care are deja 20 de ani de carieră

Pe lângă o carieră impresionantă în lumea modei – românca are, deja 20 de ani de activitate în domeniu-, a televiziunii și cu rezultate notabile în lumea filmului sub numele folosit acum, în afaceri, cel de Catrinel Marlon, are o mare pasiune pentru artă. Și nu doar pentru a o admira, ci mai mult pentru a picta.

Astfel, Catrinel a deschis o galerie de artă în Roma, iar picturile ei, deși nu le expune prea des public, au fost extrem de bine primite de critici.

Evident, afacerile în care este implicată Catrinel Menghia enumeră, pe lângă contractele de imagine, sunt destul de multe, modelul cu origini românești având un cinematograf alături de partenerul ei de viață și o clinică de înfrumusețare.

Fotografii: Facebook, Instagram, The One Magazine, Sports Illustrated