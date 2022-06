Catrinel Sandu, la 3 ani de la moartea tatălui ei: ”Steve m-a cerut de la el de soție, cu Google Translate”

La trei ani de la moartea tatălui ei, Catrinel Sandu face declarații emoționante despre acesta. Nicu Sandu era fericit că fiica lui și-a refăcut viața după divorțul de fostul tenismen Gabriel Trifu și are un soț iubitor. Mai mult de atât, vedeta, stabilită în Florida de 14 ani, spune că soțul ei, americanul Steve Schroeter, îi aduce foarte mult aminte de tatăl ei. De altfel, Steve a cerut-o de soție pe Catrinel de la tatăl ei, exact în anul în care bărbatul s-a stins din viață. Și, pentru că stomatologul nu cunoaște limba română, iar tatăl blondei nu știa engleză, Steve a cerut-o de soție cu ajutorul lui Google Translate.

Catrinel Sandu nu poate accepta moartea tatălui ei: “Este o durere care există tot timpul în sufletul meu”

Catrinel Sandu nu a reușit să treacă nici acum peste moartea tatălui ei, Nicu Sandu, care s-a stins din viață în vara anului 2019, pe 30 iunie. Vedeta spune că îi place să creadă că tatăl ei este plecat în țară și că se va întoarce la un moment dat. Ultima dată, Nicu Sandu și-a vizitat fiica și nepoatele în SUA în anul în care a decedat. La scurt timp de la întoarcerea din State, bărbatul a făcut un atac cerebral. Într-un interviu pentru FANATIK, Catrinel vorbește despre tatăl ei, dar și despre modul în care a cerut-o de soție soțul ei, de la părintele ei.

Tatăl tău v-a părăsit în urmă cu trei ani… Ai reușit să treci peste această pierdere?

– Este singurul subiect despre care, atunci când vorbesc, îmi vin automat lacrimile. Este o durere care există tot timpul în sufletul meu. Încerc să nu mă mai gândesc tot timpul, să-mi aduc aminte de lucrurile frumoase, să nu-mi mai pun întrebări, de ce, cum… Și mi-am zis că întotdeauna am avut de învățat pe pielea mea, că nimic nu e întâmplător. Am zis că Dumnezeu face niște lucruri, atunci când îți ia pe cineva drag, dar face totul cu un scop. Și am învățat, de fapt, să accept, să nu mai găsesc răspunsurile și să merg mai departe.

”Avea un stil de a mă scoate din orice fel de stare…”

Fetele tale își amintesc de el?

– Fetele vorbesc foarte mult de el. Ne amintim de nebuniile pe care le spunea, era un om foarte vesel. Mă gândesc mereu ce mi-ar zice, că ar face mișto de mine, ‘Plângi ca fraiera, Gheorghe’. Mereu spunea să iau pieptul în față și să merg înainte. Avea un stil de a mă scoate din orice fel de stare… Iar eu cu el am avut așa o relație, că nici nu pot să o descriu. Nu m-a certat niciodată. Mă mai ciondănea.

Steve ce spune?

– Cu Steve vorbesc foarte mult de el. Steve are multe lucruri care îmi aduc minte de tata. De pildă, el ar fi făcut orice era de reparat. Așa e Steve! Nu sună pe nimeni să vină să repare ceva prin casă, ci le face el. Îi place. A învățat de la tatăl lui, pe care l-a pierdut cu un an înainte. Eu am fost cu Steve când și-a pierdut tatăl, apoi, la exact un an diferență, a murit și tatăl meu. La nunta noastră ambele mame au fost singure la poza taților pe scaune, unde trebuia să stea frumos părinții.

Catrinel Sandu, despre relația cu tatăl ei: “Mă simțeam răsfățată și în siguranță”

Tatăl tău a murit în urmă cu trei ani, pe data de 30 iunie 2019. L-ai visat?

– Din 2019 nu mai este, iar eu am senzația că parcă a plecat la Sarmisegetuza. Am sentimenul că este plecat cu treabă și că trebuie să revină. L-am visat, dar nu de multe ori. Era foarte bine, la costum, cum era el la serviciu, cu zâmbetul pe buze. Spunea că are treabă. Era într-o agitație, într-o mulțime de oameni. Avea treabă, dar era ok. De aceea, când mă gândesc la el am o tristețe, dar, într-un fel, și o liniște foarte ciudată.

Spuneai, la un moment dat, că Steve are multe în comun cu tatăl tău…

– Steve îmi aduce aminte de el. Dacă spun că mi-aș dori să mănânc nu știu ce sau să mergem nu știu unde. Steve mă surprinde cu astfel de lucruri. Și numai tata mai făcea chestia asta. Și mă simțeam răsfățată și în siguranță. Mă cuibăream la pieptul lui tata și era o conexiune cu el… Așa și cu Steve, prima dată am simțit să mă cuibăresc la pieptul lui, cum făceam cu tata. Așa și acum, când sunt supărată mă cuibăresc la pieptul lui. Simt că acolo e locul meu, în pace și liniște.

Ce i-a spus tatăl lui Catrinel Sandu despre actualul soț: “Nu i-am putut găsi un cusur. Acum sunt mulțumit. Ești pe mâini bune”

Ce spunea despre Steve?

– Tata, când a fost la mine, înainte să se stingă, deja ne mutasem aici în Sarasota. În casa cealaltă, Steve a construit multe împreună cu tata în vara aia și m-a cerut de la el de soție, cu Google Translate. Au petrecut mult timp împreună și, înainte să plece în România, tata a zis, ‘Ești realizată, sunt fericit’. Pentru că terminasem certificatele cu școala… Eu am învățat de mică, să nu depind de nimeni și nimic. Vedea că sunt apreciată la școală, a văzut rezultatele…

Iar în privința lui Steve mi-a spus: ‘Nu i-am putut găsi un cusur. Acum sunt mulțumit. Ești pe mâini bune. Ai un soț așa cum mi-am dorit toată viața pentru tine. Este soț, tată, face treabă…’ Tata era fascinat de chestia asta cu meșteritul. Nimeni nu bănuia ce avea să se întâmple cu el. A plecat în România și, la două săpămâni, a făcut accident cerebral.

Catrinel Sandu s-a mutat în SUA în urmă cu 14 ani

Acum, blondina locuiește în Sarasota, Florida. După cinci ani a obținut cetățenia, dar abia de când a intrat în viața ei medicul stomatolog Steve Schroeter, cu care s-a recăsătorit după divorțul de Gabriel Trifu, a început să se simtă și în SUA ca acasă. Fetele ei, Sara și Lara, de 13 ani și respectiv 9 ani, au o relația apropiată cu tatăl vitreg, de care sunt nedespărțite.

Peste Ocean, Catrinel Sandu lucrează la Manatee School for the Arts ca profesoară de dans și de balet. Cu Steve este căsătorită de trei ani și se înțeleg foarte bine. Americanul lucrează ca stomatolog și are un cabinet de care se ocupă împreună cu fratele lui mai mic. Steve are și el doi copii din primul mariaj, doi băieți, de 18 și 17 ani, cu care fetele vedetei se înțeleg de minune.