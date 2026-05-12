Căutarea lui Alexandru, un micuț dat dispărut în Sibiu, se complică. Zeci de ore de disperare și scenarii: „Mama spune că dacă îl strigăm, nu vine”

Un băiețel de 5 ani pe nume Alexandru este căutat cu disperare de autoritățile din Sibiu. Tatăl micuțului l-a dat dispărut luni, 11 mai 2026. În cursul nopții de luni spre marți, mai mulți polițiști s-au mobilizat pentru a-l căuta pe cel mic. FANATIK a aflat că găsirea băiețelului nu e una ușoară din mai multe motive: vremea în comuna Turnu Roșu nu este una favorabilă căutărilor, fiind vijelii puternice. În plus, se pare că micuțul suferă de o formă de autism.

Alexandru, un băiețel de 5 ani, dat dispărut în Sibiu

Părinții lui Alexandru și întreaga comunitate din localitatea Sebeșu de Jos trăiește cu sufletul la gură de zeci de ore. Condiția medicală a micuțului ar putea să pună piedici, căci mama băiatului, așa cum ne-a dezvăluit primărița comunei sibiene, susține că Alex răspunde greu dacă este strigat.

Primăria din Sibiu a declarat, pentru FANATIK, că băiețelul a fost . Timp de o oră și jumătate, tatăl băiatului l-a căutat singur, însă când a observat că timpul nu îi este prieten a fost nevoit să apeleze la polițiști. „Nicio clipă nu au încetat căutările doar că, din păcate ploaia ne îngreunează foarte tare acum activitatea. Deși s-a spus că au fost oprite pentru câteva ore, asta nu este adevărat.

Eram în strictă coordonare cu cei de la IPJ și ne întrebam la acel moment dacă să întrerupem căutările și să începem dimineață din nou sau să continuăm. Vă confirm faptul că echipa de serviciu voluntar de situații de urgență al comunei noastre, al comunei Turnu Roșu, au continuat căutările. De asemenea și o echipă de la Salvamont Sibiu s-au împrăștiat pe teren și au continuat căutările, nu au încetat deloc”, ne-a spus primărița din Turnu Roșu.

Băiețelul are o formă de autism

Zona în care Alexandru este căutat este una cu dealuri și văi, pe acolo trecând și un râu. În apă a fost căutat de trei ori deja, dar fără succes. Primărița spune că, pe de altă parte, e un semn bun că nu a fost găsit în râu, căci asta înseamnă că sunt șanse să fie în viață.

„Este o zonă extravilană, dar în imediata apropiere a zonei intravilane a satului e într-o zonă de grădini și livezi. Este o zonă bine cunoscută în satul Sebeșu de Jos și, practic, în comuna noastră. O zonă de altfel circulată, nu o zonă izolată undeva unde e greu de ajuns. Ce îngreunează căutările, după ce am vorbit cu mama aseară, este o formă de autism și, din păcate, ea spunea că dacă îl strigăm, copilul nu vine, nu iese. Are un comportament atipic, dar eu sper din toată inima într-un miracol”, a dezvăluit Andreea Anghel, edilul din localitate, pentru FANATIK.

Primărița comunei Turnu Roșu: „E o zonă cu animale sălbatice”

Tatăl micuțului le-a spus autorităților că pe micuț în timp ce era concentrat să monteze un gard electric, lucrând la un stâlp.. Practic, micuțul a lipsit din raza sa de vizibilitate vreo două-trei minute, nu mai mult. „L-au căutat imediat, doar că, din păcate, tatăl a anunțat târziu. A crezut că, știind foarte bine zona și fiind un om al locului, a crezut că se descurcă singur să-l găsească și că copilul îi răspunde lui. Probabil că nu a prevăzut ce se poate întâmpla și că se poate îndepărta atât de tare”, a adăugat primărița.

„Eu nu sunt în măsură în acest moment să dau vreun scenariu sau altul, dar pot să vă confirm că este o zonă cu animale sălbatice. Suntem la poalele munților, iar asta e o problemă în toată România, nu doar aici la noi. Nu avem niciun indiciu concret, nu am găsit nicio urmă. Ce știu este că mobilizarea este exemplară. Eu în comuna Turnul Roșu am două sate. Au venit, cred că, sute de oameni și de la Turnul Roșu și de la Sebeșu de jos, practic satul de unde este copilașul, au venit vecinii noștri de UAT-uri, din orașul Tălmaciu. Sunt forțe de ordine venite și din alte județe. Deci pot să spun că mobilizarea este foarte mare, căutările continuă. Din păcate, în acest moment, vremea nu ne ajută foarte mult pentru că plouă torential”, a încheiat femeia, pentru FANATIK.