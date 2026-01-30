Căutările lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, au ajuns la final, după mai bine de o săptămână! Veste cumplită pentru familia bărbatului

ADVERTISEMENT

Au trecut nouă zile de când salvatorii de la ISU din mai multe județe, dar și forțe din Bulgaria, îl caută cu disperare pe Marin Viorel, un marinar în vârstă de 36 de ani din Constanța, ultima oară fiind văzut în zona localității Islaz din județul Teleorman.

Veste cumplită pentru familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Căutările au ajuns la final, după mai bine de o săptămână

FANATIK are informații de ultimă oră, după ce timp de mai bine de o săptămână i-a ținut la curent pe cititori cu toate detaliile despre acest caz, unul care, deși pare că ajunge la final, nu răspunde dilemei principale. Practic, abia de acum înainte se adâncește misterul cu privire la dispariția marinarului, după cum veți descoperi în rândurile de mai jos.

ADVERTISEMENT

Încă din prima zi în care cei de la ISU au fost alertați cu privire la dispariția lui Viorel, marinarul care se afla pe o barjă în dreptul localității Islaz, împreună cu alți doi colegi, aceștia transportând cereale, polițiștii și pompierii s-au mobilizat imediat pentru a da de bărbat.

Au participat, zi de zi, scafandri, pompieri și polițiști, efective numeroase de la și ISU Giurgiu, dar și salvatori de pe partea bulgară a Dunării. Printre cei care s-au implicat în căutarea lui Viorel s-a numărat

ADVERTISEMENT

Marin Viorel, dispariție enigmatică

Scafandrii au sperat, în primele zile, că vor da de trupul marinarului, despre care nu se știe cum a căzut, cel mai probabil în timpul nopții de 21 ianuarie 2026, în Dunăre, existând, în acest caz, tot felul de suspiciuni legate de tot ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, căutările ajung la final de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, forțele de la ISU sistând scufundările în Dunăre având în vedere că după nouă zile toate eforturile au fost în zadar. Este una din cele mai proaste vești pentru familia tânărului, având în vedere că în lipsa unui cadavru, acesta nu poate fi înmormântat. De altfel, după ce s-a dat alarma, la Islaz au ajuns rudele lui Marin Viorel, participând la întreaga operațiune pentru zeci de ore.

„Cei de la Frontieră vor rămâne să patruleze”. Marinarul, căutat de fratele său, pompier de profesie

Chiar dacă Marin nu va mai fi căutat în adâncuri, zona va fi în continuare patrulată de agenții Poliției de Frontieră, dat fiind că există speranța ca trupul neînsuflețit să apară, la un moment dat, la mal, adus de curenți. „Până ieri a fost și ISU Teleorman în aceeași formulă, iar de astăzi a patrulat doar Poliția de Frontieră. Cei de la Frontieră vor rămâne în continuare să patruleze pe malul Dunării. Mâine se opresc căutările oficial. El va rămâne declarat dispărut până când nu se găsește cadavrul”, ne-au declarat surse din cadrul anchetei.

ADVERTISEMENT

Bărbatul originar din Constanța, căutat și de autoritățile bulgare

În urmă cu câteva zile, FANATIK a stat de vorbă cu primarul localității unde a dispărut fără urmă Marin Viorel, iar acesta ne spunea că existau niște speranțe ca trupul acestuia să apară aproape de Turnu Măgurele sau Zimnicea, lucru care nu s-a mai întâmplat, după cum arată evoluția căutărilor. La intervențiile din ultimele nouă zile au participat ambarcațiuni speciale de căutare ale Poliției de Frontieră, dar și un echipaj de la Poliția Transporturi Navale Turnu Măgurele (grupare terestră). „Pentru monitorizarea si efectuarea de verificări pe malul bulgăresc, s-a luat legătura cu autoritățile din Bulgaria, care au trimis echipaje specializate în zonă”, transmitea ISU Teleorman în cursul zilei de 21 ianuarie, când a dispărut bărbatul și operațiunea de căutare era abia la început.