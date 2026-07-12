Cauza accidentului în care a murit motociclistul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir

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Tragedie în cursele cu motor. Doi piloți s-au stins din viață sâmbătă, la startul cursei Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul din Brno. Unul dintre piloți este românul Adrian Rus, poreclit „Sinner”.

Cauza accidentului în care a murit Adrian Rus! Ce scriu cehii

Cehii de la scriu că austriacul Philipp Steinmayr a avut o problemă cu motorul la start şi . Din păcate, ambii s-au stins din viaţă, în ciuda intervenţiei rapide a medicilor.

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Philipp Steinmayr a decedat pe loc, în timp ce Adrian Rus a fost transportat de urgenţă la spital, acolo unde nu a mai putut fi salvat. Impactul a fost violent, motocicletele şi piloţii lovindu-se din plin. La impact a avut loc şi o explozie.

Poliţia a deschis o anchetă

Purtătoarea de cuvânt a Poliţiei din Moravia de Sud, Andrea Cejnkova, a confirmat aceste informaţii şi a transmis că poliţia conduce o anchetă pentru a se stabili cauzele în care s-a produs accidentul pe circuitul din Brno.

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„În ciuda intervenției medicale imediate, unul dintre motocicliști a decedat pe loc din cauza rănilor suferite. Al doilea motociclist a fost transportat la spital în stare critică, dar din păcate nici viața sa nu a putut fi salvată. FIM Europa, Uniunea de Motociclism Alpe Adria, AACADEMY și Autodrom Brno își exprimă sincerele condoleanțe familiilor și celor dragi ai ambilor piloți decedați. Din respect pentru supraviețuitori, nu vom oferi alte informații în acest moment”,a transmis Petr Bohac, purtătorul de cuvânt al Autodromului Brno.

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a presimţit că urma să se întâmple ceva rău. În luna iunie a povestit clipele de cumpănă prin care a trecut în acest an, din punct de vedere sportiv. El s-a gândit să se retragă din sporturile cu motor, dar în cele din urmă a schimbat motocicleta şi a găsit puterea să meargă mai departe.

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