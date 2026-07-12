Sport

Cauza accidentului în care a murit motociclistul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir

Jurnaliștii din Cehia au dezvăluit cauza accidentului din cursa Alpe Adria International Motorcycle Championship, în urma căruia s-a stins din viață Adrian Rus. Poliția a intrat pe fir și investighează.
Marian Popovici
12.07.2026 | 17:52
Cauza accidentului in care a murit motociclistul Adrian Rus la Brno Politia a intrat pe fir
SPECIAL FANATIK
Cauza accidentului în care a murit motociclismul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir. Sursa: Facebook Adrian Rus
ADVERTISEMENT

Tragedie în cursele cu motor. Doi piloți s-au stins din viață sâmbătă, la startul cursei Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul din Brno. Unul dintre piloți este românul Adrian Rus, poreclit „Sinner”.

Cauza accidentului în care a murit Adrian Rus! Ce scriu cehii

Cehii de la Brnensky scriu că austriacul Philipp Steinmayr a avut o problemă cu motorul la start şi a fost izbit în plin de un alt pilot, Adrian Rus. Din păcate, ambii s-au stins din viaţă, în ciuda intervenţiei rapide a medicilor.

ADVERTISEMENT

Philipp Steinmayr a decedat pe loc, în timp ce Adrian Rus a fost transportat de urgenţă la spital, acolo unde nu a mai putut fi salvat. Impactul a fost violent, motocicletele şi piloţii lovindu-se din plin. La impact a avut loc şi o explozie.

Poliţia a deschis o anchetă

Purtătoarea de cuvânt a Poliţiei din Moravia de Sud, Andrea Cejnkova, a confirmat aceste informaţii şi a transmis că poliţia conduce o anchetă pentru a se stabili cauzele în care s-a produs accidentul pe circuitul din Brno.

ADVERTISEMENT
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Digi24.ro
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul

„În ciuda intervenției medicale imediate, unul dintre motocicliști a decedat pe loc din cauza rănilor suferite. Al doilea motociclist a fost transportat la spital în stare critică, dar din păcate nici viața sa nu a putut fi salvată. FIM Europa, Uniunea de Motociclism Alpe Adria, AACADEMY și Autodrom Brno își exprimă sincerele condoleanțe familiilor și celor dragi ai ambilor piloți decedați. Din respect pentru supraviețuitori, nu vom oferi alte informații în acest moment”,a transmis Petr Bohac, purtătorul de cuvânt al Autodromului Brno.

ADVERTISEMENT
FOTO Alexandru Țiriac a văzut lângă cine a stat Simona Halep la Wimbledon...
Digisport.ro
FOTO Alexandru Țiriac a văzut lângă cine a stat Simona Halep la Wimbledon și i-a transmis doar DOUĂ cuvinte

Adrian Rus „Sinner” a presimţit că urma să se întâmple ceva rău. În luna iunie a povestit clipele de cumpănă prin care a trecut în acest an, din punct de vedere sportiv. El s-a gândit să se retragă din sporturile cu motor, dar în cele din urmă a schimbat motocicleta şi a găsit puterea să meargă mai departe.

ADVERTISEMENT
  • 44 de ani a avut Adrian Rus
  • 33 de ani a avut pilotul austriac Philipp Steinmayr
Wimbledon 2026, live blog. Jannik Sinner îl întâlnește acum pe Alexander Zverev în...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Jannik Sinner îl întâlnește acum pe Alexander Zverev în finala masculină!
Argentina a început deja duelul cu Anglia din semifinale. Ce a scandat Messi...
Fanatik
Argentina a început deja duelul cu Anglia din semifinale. Ce a scandat Messi împreună cu fanii. Video
Putea evita accidentul mortal! Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni...
Fanatik
Putea evita accidentul mortal! Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni înainte de incidentul groaznic
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Câți bani cere Craiova în schimbul lui Ștefan Baiaram. Anderlecht, tot mai insistentă
iamsport.ro
Câți bani cere Craiova în schimbul lui Ștefan Baiaram. Anderlecht, tot mai insistentă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!