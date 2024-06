Cauza morții angajaților de la fabrica de lactate din Ibănești. Dezvăluirea unui supraviețuitor: “Am leșinat”

Tot mai multe suspiciuni după tragedia de la . Primul muncitor trimis să curețe fosa ar fi lucrat fără forme legale, iar compania a încercat, după decesul acestuia, să-i întocmească retroactiv contractul de muncă.

Ies la iveală detalii terifiante după tragedia de la Ibănești

Există și un pompier voluntar care a încercat să intre în bazin pentru a salva cele patru persoane. A leșinat în câteva zeci de secunde și a fost scos la suprafață. Acesta a făcut o mărturie tulburătoare pentru

Un pompier voluntar din comună era rudă cu una dintre victime și vecin cu alta, a scăpat miraculos.

„M-am asigurat eu cu o funie şi mi-am dat drumul. Erau toţi în apă, erau înecaţi, patronul stătea în picioare. Maxim un minut, atât am stat. Le-am zis oamenilor de acolo, de afară, să mă tragă că nu mai stau, nu mai pot să rezist. Şi apoi nu am mai ştiut şi am leşinat”, a povestit pentru Observator Costel Purice, supravieţuitor.

Amestecul mortal de substanțe din bazin, inclusiv monoxid de carbon, acid sulfuric și amoniac, a fost amplificat de temperaturile ridicate, de aproximativ 30 de grade.

Angajații au golit fosa în ziua tragediei cu ajutorul unei pompe mobile. Imediat după, primul bărbat a intrat să curețe bazinul de decantare, la cererea administratorului fabricii. După câteva minute, încă patru bărbați l-au urmat în fosa plină de gaze toxice, încercând cu disperare să se salveze unul pe altul,

„Tatăl meu a fost trimis prima persoană. A intrat acolo mai mult obligat. Toată ziua l-a stresat să meargă să repare o garnitură acolo. Îl ameninţă că îl dă afară”, a spus fiul unuia dintre bărbații morți.

Angajații au încercat cu disperare să se salveze unul pe celălalt

Patronul companiei a ajuns conștient la spital, dar a decedat în mâinile medicilor. Necropsia a relevat că victimele au suferit un edem pulmonar.

Acuzațiile au luat amploare, fiind cel mai grav accident de muncă din ultimii 25 de ani. Surse din anchetă, citate de Observator, susțin că muncitorii au fost trimiși în bazinul cu apă reziduală fără echipament de protecție.

„Am constatat că una dintre victime, cel care ar fi fost primul care a intrat în acea fosă, contractul individual de muncă a fost transmis imediat după incident. Niciunul dintre ei nu aveau în fişa postului asemenea atribuţii”, potrivit inspectorului șef ITM Botoșani, Daniela Lozneanu, citat de Observator.

De asemenea, unul dintre decedați lucra la negru. După tragedie, firma ar fi încercat să ascundă neregulile. Inspectoratul Teritorial de Muncă și Poliția au luat mai multe camere de supraveghere pentru a reconstitui filmul tragediei.

Cei trei angajați ai fabricii de lactate vor fi înmormântați la sfârșitul săptămânii. Familiile lor vor primi un ajutor financiar din partea autorităților locale.