Călin Gheorghe a murit, iar vestea că a trecut în neființă a întristat o țară întreagă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 47 de ani, jurnalistul de radio a încetat din viață, sâmbătă, 25 iulie, iar anunțul a fost făcut chiar de colegii de la Europa FM.

Mai mulți colegi au transmis condoleanțe familiei, însă au scris și texte emoționante despre cel care le-a fost alături până în ultima clipă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurnalistul Călin Gheorghe a murit după ce a suferit un infarct

Din păcate, una dintre cele mai bune voci de la Pro FM, Radio Guerilla și Europa FM a murit prematur, la doar 47 de ani. Jurnalistul Călin Gheorghe a murit în urma unui infarct.

Ultima dată când omul de radio a fost auzit a fost pe 23 iulie. Sâmbătă, 25 iulie, chiar spre seară, Călin Gheorghe a făcut infarct, iar medicii care au venit la fața locului n-au mai putut să-i salveze viața și au constatat decesul.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu se aștepta la o asemenea pierdere și cu atât mai mult cu cât jurnalistul nu prezenta probleme de sănătate, cel puțin din câte știau prietenii sau apropiații.

Foștii și actualii colegi, prietenii și rudele sunt în stare de șoc, după dispariția prematură a lui Călin Gheorghe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT #water #love 🐑🐑🐑 A post shared by calin gheorghe (@calingheorghe144) on Jul 23, 2020 at 11:36pm PDT ADVERTISEMENT

Europa FM a anunțat trecerea în neființă a colegului lor

Colegii de la radio au anunțat pe internet că jurnalistul Călin Gheorghe a murit. De altfel, și alți foști colegi au anunțat pierderea suferită pe rețelele de socilizare. „ Astăzi nu putem vorbi. Am pierdut un coleg, un om atât de bun și blând. Vocea sa ne umplea sufletul în serile noastre rock. L-am auzit ultima dată în urmă cu 3 zile, dar ni-l vom aminti mereu. Astăzi nu putem vorbi. Vor fi doar știri și muzică la Europa FM.Drum bun, Călin! ”, scrie Europa FM pe Facebook.

ADVERTISEMENT

„Poți exersa vorbirea. Poți simula entuziasmul și/sau priceperea. Poți chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai târziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atât de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată.

Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – când era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis și Filip Standavid.

„ Călin Gheorghe, fostul nostru coleg și prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viață, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viața câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulțumim”, au scris foștii colegi de la Radio Guerilla pe contul de Facebook al postului.